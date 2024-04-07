Günlük burç yorumları (7 Nisan 2024)

Bu sabah Ay balık burcundaki seyahatine devam ediyor. Melankolik duygulara kapılabiliriz, sevme- sevilme, kabullenilme ihtiyacımız oldukça yüksek. Gün içinde Ay önce Neptün ile bağlantı kurup bizi duygusallaştıracak daha kısa bir süre boşlukta kalıp bizi de boşlukta bırakıp Venüs ile bağlantı kurmaya gidecek. Sevgiyi ifade etmek, anlatmak ve yaşama arzusunu arttırabilir. Ancak bu dışa vurum karşılıksız kalabilir.