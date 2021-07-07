Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 07.07.2021 - 06:58

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 1

Venüs ile Satürn mücadelesi var

Kendinizi değersiz, güçsüz hissetmeniz olası. Oysa kendinize iyi davranmanız gereken bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 2

Koç

Yorgun hissedebilirsiniz bugün kendinizi; özellikle aşk, ilişkiler konusunda “eh, yeter ama” dediğiniz noktaya gelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 3

Boğa

Ailenizle olan ilişkinize bugün daha dikkat etmenizde fayda var. Olur olmadık konularda problemlere açık bir gün.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 4

İkizler

Bu aralar her şeyi kafanızda büyütme eğiliminde olabilirsiniz. Daha sakin ve dingin bir süreç yaratmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 5

Yengeç

Para konusuna bugün hiç girmeyin derim. Çünkü abuk sabuk durumlar yaşamanız söz konusu. Olaylara tarafsız bakın.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 6

Aslan

Bugün kendiniz için güzel şeyler yapabilirsiniz ama abartıya kaçmanız da olası. O nedenle olabildiğince minimal kalın.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 7

Başak

Geçmişi kurcalayıp çıkarmanın, olmuş bitmiş meselelerin üzerinde sayıklamanın kime ne faydası var? Önünüze bakmanız gereken bir gün.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 8

Terazi

İnternet üzerinden iş hallederken olabildiğince güvenliğinize dikkat etmeniz gerekecek. Bu anlamda sorun yaşama riskiniz olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 9

Akrep

Evliyseniz ve bu aralar sıkıntılar yaşıyorsanız, kendinizi suçlayarak ilişkiyi olumlu bir yana çekmeye kalkışmayın derim. İyi düşünün.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 10

Yay

Kulağınıza güvendiğiniz insanların abuk sabuk sözleri gelebilir ve kendinizi yetersizlik duygusunu yaşatabilirsiniz. Dikkate almayın.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 11

Oğlak

Sağlık konusunda üst solunum yollarına dikkat etmeniz ve olabildiğince sağlık konusunda temkinli olmanız gereken bir gün.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 12

Kova

Gönül meselelerinde ani parlamalar, Türk filmi tadında tuhaflıklar yaşama olasılığınız hayli güçlü. Bugün bu konudan uzak durun derim.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021) - 13

Balık

Aile büyükleriyle ilgili hayal kırıklıklarına açık bir gün. Ne yapsanız yaranamayabilirsiniz. Durumu çok zorlamayın derim.

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