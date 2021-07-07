Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 07.07.2021 - 06:58
Venüs ile Satürn mücadelesi var
Kendinizi değersiz, güçsüz hissetmeniz olası. Oysa kendinize iyi davranmanız gereken bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yorgun hissedebilirsiniz bugün kendinizi; özellikle aşk, ilişkiler konusunda “eh, yeter ama” dediğiniz noktaya gelebilirsiniz.
Boğa
Ailenizle olan ilişkinize bugün daha dikkat etmenizde fayda var. Olur olmadık konularda problemlere açık bir gün.
İkizler
Bu aralar her şeyi kafanızda büyütme eğiliminde olabilirsiniz. Daha sakin ve dingin bir süreç yaratmanızda fayda var.
Yengeç
Para konusuna bugün hiç girmeyin derim. Çünkü abuk sabuk durumlar yaşamanız söz konusu. Olaylara tarafsız bakın.
Aslan
Bugün kendiniz için güzel şeyler yapabilirsiniz ama abartıya kaçmanız da olası. O nedenle olabildiğince minimal kalın.
Başak
Geçmişi kurcalayıp çıkarmanın, olmuş bitmiş meselelerin üzerinde sayıklamanın kime ne faydası var? Önünüze bakmanız gereken bir gün.
Terazi
İnternet üzerinden iş hallederken olabildiğince güvenliğinize dikkat etmeniz gerekecek. Bu anlamda sorun yaşama riskiniz olabilir.
Akrep
Evliyseniz ve bu aralar sıkıntılar yaşıyorsanız, kendinizi suçlayarak ilişkiyi olumlu bir yana çekmeye kalkışmayın derim. İyi düşünün.
Yay
Kulağınıza güvendiğiniz insanların abuk sabuk sözleri gelebilir ve kendinizi yetersizlik duygusunu yaşatabilirsiniz. Dikkate almayın.
Oğlak
Sağlık konusunda üst solunum yollarına dikkat etmeniz ve olabildiğince sağlık konusunda temkinli olmanız gereken bir gün.
Kova
Gönül meselelerinde ani parlamalar, Türk filmi tadında tuhaflıklar yaşama olasılığınız hayli güçlü. Bugün bu konudan uzak durun derim.
Balık
Aile büyükleriyle ilgili hayal kırıklıklarına açık bir gün. Ne yapsanız yaranamayabilirsiniz. Durumu çok zorlamayın derim.