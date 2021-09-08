Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021)

08.09.2021 - 07:16
Güneş ile Uranüs aşk yaşıyor
Konuşurken lafın nereye gittiğini bilmeniz gereken bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Mahkeme ve hukukla ilgili konular bugün önünüze açılabilir ve bunlar sizi ciddi bir biçimde etkileyebilir. Aman bir bilene danışın.
Boğa
Sağlık konusunda özellikle boyun ve sırt bölgesine dikkat etmenizde fayda var. Spor belki iyi gelebilir ve fakat bilen birinden destek alın.
İkizler
Kindar davranışlarda bulunmanıza hiç gerek yok. Sinirli olabilirsiniz ve tepkileriniz biraz sınırını aşmış bir şekilde görülebilir. Dikkat edin laflarınıza.
Yengeç
Hayal kırıklığı yaşadığınız bir süreçten geçiyorsunuz ve bu süreç sizi biraz daha yoracak gibi görünüyor. Kendinize biraz müsaade edin.
Aslan
Para konusunda, ödemelerde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İpinizi sağlam kazığa bağlamanız gerektiğini bir kere daha öğreniyor olabilirsiniz.
Başak
Bu aralar her şey biraz fazla üstünüze geliyor gibi hissedebilirsiniz evet ama yapabileceğiniz en iyi şey kendinizi dışarıya atmak olacaktır. Eğlenin biraz.
Terazi
Bugün vereceğiniz kararlar biraz önemli gibi durmakta. O nedenle özellikle bu durum aşk ve gönül meseleleriyle ilgiliyse bir kere daha dikkat.
Akrep
Karamsarlığa hiç gerek yok ne olursa olsun, önünüzde sizi çok daha aydınlık bir noktada tutacak şeyler olabilir. Pozitif olmaya gayret edin.
Yay
Şans ve şansla ilgili olabilecek konularda kendinizi çok zorlamayın. “Bu sefer tamam, kazanacağım” diyerek bir işe kalkışmayın derim.
Oğlak
Tam olarak adını koyamadığınız işlerin içine girmeyin derim. Netlik kazanmadan kendinizi ortaya hemen atmayın.
Kova
Kendinizi ortaya koyacağınız veya yaptıklarınızı sunacağınız bir durum varsa bilginizi bugün iki kere daha kontrol edin.
Balık
Ortak para kazancınız varsa veya bu konuyla ilgili halledilecek meseleler mevcutsa bu konuda hareket almanızda fayda var.