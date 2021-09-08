Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

08.09.2021 - 07:16

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 1

Güneş ile Uranüs aşk yaşıyor

Konuşurken lafın nereye gittiğini bilmeniz gereken bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 2

Koç

Mahkeme ve hukukla ilgili konular bugün önünüze açılabilir ve bunlar sizi ciddi bir biçimde etkileyebilir. Aman bir bilene danışın.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 3

Boğa

Sağlık konusunda özellikle boyun ve sırt bölgesine dikkat etmenizde fayda var. Spor belki iyi gelebilir ve fakat bilen birinden destek alın.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 4

İkizler

Kindar davranışlarda bulunmanıza hiç gerek yok. Sinirli olabilirsiniz ve tepkileriniz biraz sınırını aşmış bir şekilde görülebilir. Dikkat edin laflarınıza.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Hayal kırıklığı yaşadığınız bir süreçten geçiyorsunuz ve bu süreç sizi biraz daha yoracak gibi görünüyor. Kendinize biraz müsaade edin.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 6

Aslan

Para konusunda, ödemelerde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İpinizi sağlam kazığa bağlamanız gerektiğini bir kere daha öğreniyor olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 7

Başak

Bu aralar her şey biraz fazla üstünüze geliyor gibi hissedebilirsiniz evet ama yapabileceğiniz en iyi şey kendinizi dışarıya atmak olacaktır. Eğlenin biraz.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 8

Terazi

Bugün vereceğiniz kararlar biraz önemli gibi durmakta. O nedenle özellikle bu durum aşk ve gönül meseleleriyle ilgiliyse bir kere daha dikkat.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 9

Akrep

Karamsarlığa hiç gerek yok ne olursa olsun, önünüzde sizi çok daha aydınlık bir noktada tutacak şeyler olabilir. Pozitif olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 10

Yay

Şans ve şansla ilgili olabilecek konularda kendinizi çok zorlamayın. “Bu sefer tamam, kazanacağım” diyerek bir işe kalkışmayın derim.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Tam olarak adını koyamadığınız işlerin içine girmeyin derim. Netlik kazanmadan kendinizi ortaya hemen atmayın.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 12

Kova

Kendinizi ortaya koyacağınız veya yaptıklarınızı sunacağınız bir durum varsa bilginizi bugün iki kere daha kontrol edin.

Günlük burç yorumları (8 Eylül 2021) - 13

Balık

Ortak para kazancınız varsa veya bu konuyla ilgili halledilecek meseleler mevcutsa bu konuda hareket almanızda fayda var.

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