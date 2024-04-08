Günlük burç yorumları (8 Nisan 2024)

Bugün İstanbul saati ile 21:17’de Güneş tutulması gerçekleşecek. Amerika’dan gözlemlenecek tutulma pek çok insanın kaderinde önemli değişikliklere neden olacak. Bugün tutulma gerçekleşene kadar Ay balzamik etkisine de devam ediyor. Bir işe başlamak konusunda bereketsiz bir görünüm olduğu gibi zarar verici etkileri mevcut. Bugünlerde Merkür ve Venüsün koç burcunda oluşu sevgi ilişkilerinde ve iletişimde aceleci davranabileceğimizi gösteriyor.