Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 00:07

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 1

İş konusunda atılım zamanı.

Serin kanlı ve planlı bir şekilde bugün kendinize yeni yollar açabilir. Maddi bir gelir sağlayabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 2

Koç

Değişiklikler çok derin bir seviyede gerçekleşiyor olabilir, bu yüzden onların farkında olmayabilirsiniz. Şaşırabilirsiniz potansiyelinize.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 3

Boğa

Kalbinin sesini dinle. İlişkide fırsatlar genellikle ömür boyu yalnızca bir kez ortaya çıkar! Durum ve koşulları iyi beyimse.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 4

İkizler

Önce dikkatlice düşünün! Neye karar verirseniz verin, sizin için doğru olduğundan emin olmak isteyeceksiniz.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Değerleriniz saldırı altında olabilir. Belki de işinizle bağlantılı biri etik olmayan şeyler yapıyor ve ilişkilendirilmek istemiyorsunuz. Dikkat!

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 6

Aslan

Bir arkadaş veya grup sadece kişiliğinizi değil, hayatınızı da değiştiriyor olabilir. Çevrenize daha saygılı olun.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 7

Başak

Genellikle parayla ilgili içgüdülerinize güvenirsiniz, ancak bugün finansal anlamda daha da güçlü bir şekilde inanmalısınız.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 8

Terazi

Benimsediğiniz aile değerlerine bugün meydan okunabilir. Akrabalarınızın endişelerinin sizi geri tutmasına izin vermeyin. En iyisi uzak kalın.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 9

Akrep

Öğrendikleriniz varlığınızın bir parçası olabilir. Konuyla ilgili her şeyi okumak isteyeceksiniz bugün.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 10

Yay

Yeni yaşam tarzlarını veya eski gizemlerin gün ışığına çıkmasını veya yeni bilimsel keşifleri bugün pek bir takip edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 11

Oğlak

İş değiştirmeyi veya yeni bir mesleğe girmeyi mi düşünüyorsunuz? Varsa böyle bir oluşum, şimdi temel atma zamanı. Sadece planlayın.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 12

Kova

Güvensizlik nedeniyle tereddüt etmeyin. Olanları beğendiyseniz, bunun için üstüne gidin olayların.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021) - 13

Balık

Neler olduğunu bilen profesyonellere danışarak kendinize yardımcı olun. İçgüdülerinizle aynı fikirdelerse, devam edin! İnanın kendinize.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER