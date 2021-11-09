Günlük burç yorumları (9 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 00:07
İş konusunda atılım zamanı.
Serin kanlı ve planlı bir şekilde bugün kendinize yeni yollar açabilir. Maddi bir gelir sağlayabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Değişiklikler çok derin bir seviyede gerçekleşiyor olabilir, bu yüzden onların farkında olmayabilirsiniz. Şaşırabilirsiniz potansiyelinize.
Boğa
Kalbinin sesini dinle. İlişkide fırsatlar genellikle ömür boyu yalnızca bir kez ortaya çıkar! Durum ve koşulları iyi beyimse.
İkizler
Önce dikkatlice düşünün! Neye karar verirseniz verin, sizin için doğru olduğundan emin olmak isteyeceksiniz.
Yengeç
Değerleriniz saldırı altında olabilir. Belki de işinizle bağlantılı biri etik olmayan şeyler yapıyor ve ilişkilendirilmek istemiyorsunuz. Dikkat!
Aslan
Bir arkadaş veya grup sadece kişiliğinizi değil, hayatınızı da değiştiriyor olabilir. Çevrenize daha saygılı olun.
Başak
Genellikle parayla ilgili içgüdülerinize güvenirsiniz, ancak bugün finansal anlamda daha da güçlü bir şekilde inanmalısınız.
Terazi
Benimsediğiniz aile değerlerine bugün meydan okunabilir. Akrabalarınızın endişelerinin sizi geri tutmasına izin vermeyin. En iyisi uzak kalın.
Akrep
Öğrendikleriniz varlığınızın bir parçası olabilir. Konuyla ilgili her şeyi okumak isteyeceksiniz bugün.
Yay
Yeni yaşam tarzlarını veya eski gizemlerin gün ışığına çıkmasını veya yeni bilimsel keşifleri bugün pek bir takip edebilirsiniz.
Oğlak
İş değiştirmeyi veya yeni bir mesleğe girmeyi mi düşünüyorsunuz? Varsa böyle bir oluşum, şimdi temel atma zamanı. Sadece planlayın.
Kova
Güvensizlik nedeniyle tereddüt etmeyin. Olanları beğendiyseniz, bunun için üstüne gidin olayların.
Balık
Neler olduğunu bilen profesyonellere danışarak kendinize yardımcı olun. İçgüdülerinizle aynı fikirdelerse, devam edin! İnanın kendinize.