Günlük burç yorumları (9 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

09.03.2021 - 00:57

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 1

Kendinizi şanssız hissetmeyin! 

Bugün Ay kovada ve yeniliklere ve atılımlara açık bir gün. Moralinizi yüksek tutun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 2

Koç

Ay bugün sizin için çok daha sosyal olmanızı söylemekte. O nedenle dernekler yardım kurumları gibi alanlarda işlerlik kazanmanız söz konusu olabilir. Bu konuda çalışın.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 3

Boğa

Sevgili boğalar sizin için bugün yazışmalar, konuşmalar konusunda hayli yoğunluğunuz olabilir. Merkür retro değil ama yine de eski yazdıklarınızı gözden geçirin derim.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 4

İkizler

Sevgili ikizlerim, bugün için eğer akademik konular, yurtdışı seyahat gibi mevzular içindeyseniz tam zamanı. Koşturun ve bu anlamda işinizi bitirin. İletişime elbette dikkat.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler bugün özellikle resmi işlerden uzak kalın derim. Evet yapmak zorunda olduğunuz işler önünüze birikebilir ve sizden yapmanız beklenebilir. Sabırlı davranırsanız sorun olmaz.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 6

Aslan

Canım aslanlarım, bugün özellikle ilişkiler konusunda hele de evliyseniz susmanızı tavsiye edeceğim. Bir anda yapacağınız bir görüşme bu anlamda tatsızlıkla sonuçlanabilir.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 7

Başak

Ah canım başaklarım siz bugün yine çamaşır suyu ve ortalığı toparlamaya kalkabilirsiniz. Her alanda bir temizlik yaşamanız olası. Ama bugün siz kas ağrılarına dikkat edin

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 8

Terazi

Hayret sevgili teraziler, aşk bugün ışıl ışıl kalbinizde doğabilir. Bence doğsun artık. Eğer bir sevgiliniz varsa bugün gülücük öpücük emojileri falan atın işte. Yapın bir güzellik.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 9

Akrep

Sevgili akrepler bugün tam bir angarya günü olarak günü tamamlayabilirsiniz. O nedenle özellikle anne ve babanıza dikkat edin. Huysuzluklarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 10

Yay

Bugün hem gergin hem de uyumlu bir güne uyanabilirsiniz. Özellikle yakın çevre size biriyi bir kötü haber taşıyıp durabilir. Sıkmayın canınızı bunlar sizin için çok da önemli olmayacak.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 11

Oğlak

Bugün sevgili boğalar yine sizin para gününüz ve enteresan gelişmeler olabilir. Açıkçası karşılıklı bir al ver pazarlık durumları söz konusu olabilir. Buna şaşırmayın.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 12

Kova

Sevgili kovalar bugün sizin için güzel gelişmeler söz konusu olabilir özellikle aşk konusunda ani çarpılmalara ve fakat ani ayrılıklara da açık bir gün. Siz temkinli olun her şeye karşı

Günlük burç yorumları (9 Mart 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklar, bugün bir köşeye çekilip olanı biteni pencereden izleyesiniz var ama maddi konuda güzel gelişmeler olabilir. Kaçırmamaya bakın önünüze gelen fırsatları

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