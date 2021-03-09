Günlük burç yorumları (9 Mart 2021)

09.03.2021 - 00:57
Kendinizi şanssız hissetmeyin!
Bugün Ay kovada ve yeniliklere ve atılımlara açık bir gün. Moralinizi yüksek tutun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ay bugün sizin için çok daha sosyal olmanızı söylemekte. O nedenle dernekler yardım kurumları gibi alanlarda işlerlik kazanmanız söz konusu olabilir. Bu konuda çalışın.
Boğa
Sevgili boğalar sizin için bugün yazışmalar, konuşmalar konusunda hayli yoğunluğunuz olabilir. Merkür retro değil ama yine de eski yazdıklarınızı gözden geçirin derim.
İkizler
Sevgili ikizlerim, bugün için eğer akademik konular, yurtdışı seyahat gibi mevzular içindeyseniz tam zamanı. Koşturun ve bu anlamda işinizi bitirin. İletişime elbette dikkat.
Yengeç
Sevgili yengeçler bugün özellikle resmi işlerden uzak kalın derim. Evet yapmak zorunda olduğunuz işler önünüze birikebilir ve sizden yapmanız beklenebilir. Sabırlı davranırsanız sorun olmaz.
Aslan
Canım aslanlarım, bugün özellikle ilişkiler konusunda hele de evliyseniz susmanızı tavsiye edeceğim. Bir anda yapacağınız bir görüşme bu anlamda tatsızlıkla sonuçlanabilir.
Başak
Ah canım başaklarım siz bugün yine çamaşır suyu ve ortalığı toparlamaya kalkabilirsiniz. Her alanda bir temizlik yaşamanız olası. Ama bugün siz kas ağrılarına dikkat edin
Terazi
Hayret sevgili teraziler, aşk bugün ışıl ışıl kalbinizde doğabilir. Bence doğsun artık. Eğer bir sevgiliniz varsa bugün gülücük öpücük emojileri falan atın işte. Yapın bir güzellik.
Akrep
Sevgili akrepler bugün tam bir angarya günü olarak günü tamamlayabilirsiniz. O nedenle özellikle anne ve babanıza dikkat edin. Huysuzluklarla karşılaşabilirsiniz.
Yay
Bugün hem gergin hem de uyumlu bir güne uyanabilirsiniz. Özellikle yakın çevre size biriyi bir kötü haber taşıyıp durabilir. Sıkmayın canınızı bunlar sizin için çok da önemli olmayacak.
Oğlak
Bugün sevgili boğalar yine sizin para gününüz ve enteresan gelişmeler olabilir. Açıkçası karşılıklı bir al ver pazarlık durumları söz konusu olabilir. Buna şaşırmayın.
Kova
Sevgili kovalar bugün sizin için güzel gelişmeler söz konusu olabilir özellikle aşk konusunda ani çarpılmalara ve fakat ani ayrılıklara da açık bir gün. Siz temkinli olun her şeye karşı
Balık
Sevgili balıklar, bugün bir köşeye çekilip olanı biteni pencereden izleyesiniz var ama maddi konuda güzel gelişmeler olabilir. Kaçırmamaya bakın önünüze gelen fırsatları