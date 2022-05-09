Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 09.05.2022 - 00:06

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 1

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Önemli kararları öğleden sonraya bırakmamakta fayda var. Bakım rutinlerine saç kesimini ekleyebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 2

Koç

Gösterişli ve ilgi çekici haliniz karşı cins ile etkileşiminizi arttırabilir. İlgi alanlarınıza yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Ailenize ve sevdiklerinize karşı her zamankinden daha sahiplenici olabilir, bağlarınızı güçlendirecek ortamlar yaratabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Gururu bir kenara bırakıp yakınlarınız ile temasa geçebilirsiniz. Keyifleneceğiniz haberler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Kendinize ve sevdiklerinize çeşitli harcamalar yapabilirsiniz. Kendiniz için yeni bakım alışkanlıkları edinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Güleryüz ve ışıltınızla sizi görenleri kendinize hayran bırakabilirsiniz. Yaşam enerjinizi tazeleyen yeniliklerde bulunmanız olası.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 7

Başak

Gizlediğiniz konularda kendinize haksızlık ettiğiniz taraflar olabilir. Azim ve çalışma arzunuzu yeni hedeflere odaklayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Sunum ve toplantı gibi bir gruba hitap eden kalabalıkların göz bebeği olabilirsiniz. Fikirleriniz ve sahip olduğunuz çizgi, sizi ileri taşıyabilir.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 9

Akrep

İşinizin özel hayatınıza baskın olması muhtemel. Çalışmalarınızla daha iyi yerlere gelmek için fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 10

Yay

Sahip olduğunuz değerleri ateşli bir şekilde savunmanızı gerektiren olaylar olabilir. Belirli kavramlara öncülük edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Kendinizi değerlendirmenizi ve daha çok anlamanızı sağlayacak gelişmeler mümkün. Maddi kaynaklı kaygılarınız gerçekçi olmayabilir.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 12

Kova

Biz diyerek sahiplendiğiniz bütün ilişkiler gündeminizde olabilir. Tamamlanma arzusu içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022) - 13

Balık

Her halükârda başarılı işler yapmaya niyetlisiniz. Sıradan işlerde bile özgün ve yaratıcı sonuçlar elde edebilirsiniz.

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