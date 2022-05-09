Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 09.05.2022 - 00:06
Ay Aslan burcunda ilerliyor. Önemli kararları öğleden sonraya bırakmamakta fayda var. Bakım rutinlerine saç kesimini ekleyebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Gösterişli ve ilgi çekici haliniz karşı cins ile etkileşiminizi arttırabilir. İlgi alanlarınıza yönelebilirsiniz.
Boğa
Ailenize ve sevdiklerinize karşı her zamankinden daha sahiplenici olabilir, bağlarınızı güçlendirecek ortamlar yaratabilirsiniz.
İkizler
Gururu bir kenara bırakıp yakınlarınız ile temasa geçebilirsiniz. Keyifleneceğiniz haberler alabilirsiniz.
Yengeç
Kendinize ve sevdiklerinize çeşitli harcamalar yapabilirsiniz. Kendiniz için yeni bakım alışkanlıkları edinebilirsiniz.
Aslan
Güleryüz ve ışıltınızla sizi görenleri kendinize hayran bırakabilirsiniz. Yaşam enerjinizi tazeleyen yeniliklerde bulunmanız olası.
Başak
Gizlediğiniz konularda kendinize haksızlık ettiğiniz taraflar olabilir. Azim ve çalışma arzunuzu yeni hedeflere odaklayabilirsiniz.
Terazi
Sunum ve toplantı gibi bir gruba hitap eden kalabalıkların göz bebeği olabilirsiniz. Fikirleriniz ve sahip olduğunuz çizgi, sizi ileri taşıyabilir.
Akrep
İşinizin özel hayatınıza baskın olması muhtemel. Çalışmalarınızla daha iyi yerlere gelmek için fırsatlar karşınıza çıkabilir.
Yay
Sahip olduğunuz değerleri ateşli bir şekilde savunmanızı gerektiren olaylar olabilir. Belirli kavramlara öncülük edebilirsiniz.
Oğlak
Kendinizi değerlendirmenizi ve daha çok anlamanızı sağlayacak gelişmeler mümkün. Maddi kaynaklı kaygılarınız gerçekçi olmayabilir.
Kova
Biz diyerek sahiplendiğiniz bütün ilişkiler gündeminizde olabilir. Tamamlanma arzusu içinde olabilirsiniz.
Balık
Her halükârda başarılı işler yapmaya niyetlisiniz. Sıradan işlerde bile özgün ve yaratıcı sonuçlar elde edebilirsiniz.