Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, haftaya merkür’ün durağan pozisyonu ile başlıyoruz. İletişim ve ulaşım konularındaki aksaklıklara karşı dikkatli olmalıyız. Yeni bir anlaşma veya yeni bir işe başlama konusunda çok verimli olmayacak bir hafta karşımızda. Yarım kalan işlerimizi toparlamak, zihnimizi sakinleştirmeye çalışmamız gerekli. Harekete geçmeden önce düşünmek önemli. Bu hafta işlerimizi bitirebilmek adına gergin hissedebiliriz, yarım kalan işleri sonlandırabilmek adına çaba sarfetmemiz gerekecek. Özellikle salı gününden itibaren stresli bir enerji hakim olacak. Ancak bu stresli enerji sistemli çalışanlara salı ve çarşamba günleri ödülünü sunacak. Ancak çarşamba gününe dikkat ticari konularda yanlış kararlar almadan önce birkaç kere düşünmelisiniz. Kandırılma, hayal kırıklıkları, kaybedilen eşyalar ve bozulan teknolojik ürünler, araçlar olabilir. Bu hafta araçlarınızın arıza ışıklarına dikkat edin ve kontrollerini, bakımlarını aksatmayın. Hafta sonuna doğru kazalara açık gökyüzü etkisi mevcut, trafikte dikkatli olmalısınız. Bütün bunlar gerçekleşirken 3-4 Nisan tarihlerinde Venüs-Neptün kavuşumu gerçekleşecek, Merkür retrosuna rağmen ilişkilerde sevginin en üst versiyonu yaşanır.

Dalgınlığa, rehavete karşı dikkat etmelisiniz. Cuma günü sevgi, değer gezegenimiz Venüs Koç burcuna geçiyor. Bu geçiş ile beraber ilişkilerde bireyselliğin ön plana çıktığı bir süreç yaşanır. Değer verdiğiniz ve kurban gibi hissettiğiniz ilişkilerden uzaklaşma süreci başlıyor. Haritası uygun olanlar için hızlı evlilik kararları ve beklenmedik aşk hikayelerinin başlamasına sebep olabilir.