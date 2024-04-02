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Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 1-7 Nisan 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, haftaya merkür’ün durağan pozisyonu ile başlıyoruz. İletişim ve ulaşım konularındaki aksaklıklara karşı dikkatli olmalıyız. Yeni bir anlaşma veya yeni bir işe başlama konusunda çok verimli olmayacak bir hafta karşımızda. Yarım kalan işlerimizi toparlamak, zihnimizi sakinleştirmeye çalışmamız gerekli. Harekete geçmeden önce düşünmek önemli. Bu hafta işlerimizi bitirebilmek adına gergin hissedebiliriz, yarım kalan işleri sonlandırabilmek adına çaba sarfetmemiz gerekecek. Özellikle salı gününden itibaren stresli bir enerji hakim olacak. Ancak bu stresli enerji sistemli çalışanlara salı ve çarşamba günleri ödülünü sunacak. Ancak çarşamba gününe dikkat ticari konularda yanlış kararlar almadan önce birkaç kere düşünmelisiniz. Kandırılma, hayal kırıklıkları, kaybedilen eşyalar ve bozulan teknolojik ürünler, araçlar olabilir. Bu hafta araçlarınızın arıza ışıklarına dikkat edin ve kontrollerini, bakımlarını aksatmayın. Hafta sonuna doğru kazalara açık gökyüzü etkisi mevcut, trafikte dikkatli olmalısınız. Bütün bunlar gerçekleşirken 3-4 Nisan tarihlerinde Venüs-Neptün kavuşumu gerçekleşecek, Merkür retrosuna rağmen ilişkilerde sevginin en üst versiyonu yaşanır.  

Dalgınlığa, rehavete karşı dikkat etmelisiniz. Cuma günü sevgi, değer gezegenimiz Venüs Koç burcuna geçiyor. Bu geçiş ile beraber ilişkilerde bireyselliğin ön plana çıktığı bir süreç yaşanır. Değer verdiğiniz ve kurban gibi hissettiğiniz ilişkilerden uzaklaşma süreci başlıyor. Haritası uygun olanlar için hızlı evlilik kararları ve beklenmedik aşk hikayelerinin başlamasına sebep olabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta kariyer hayatınız ve çalışma prensipleriniz ile ilgili otorite figürleri ile gerilimli diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Babanızın sağlığı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Merkür’ün Koç burcunda retro hareketine başladığı bu hafta düşüncelerinizi dile getirmeden önce düşünmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve öz bakımınız ile ilgileneceksiniz. 8 Nisan tutulması öncesinde bitirmeniz gereken işlere odaklanıp bu haftayı verimli geçirebilirsiniz. Cuma gününden sonra Venüs’ün koç burcuna geçişi ile kendinizi daha pozitif hissetmeye başlayacaksınız. Kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Majör değişiklikler konusunda temkinli davranın.  

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta seyahatler, eğitim konuları, kariyer ve arkadaşlık konuları daha fazla gündeminizde olacak. Özellikle bitirmeyi planladığınız projeler ve işler ile ilgili verim alabilirsiniz. Içsel anlamda bir hesaplaşma süreci olabilir. Kararlarınızı tekrar gözden geçirebilir ve kendinizle ilgili bazı değişikler planlayabilirsiniz. Merkür’ün retro süreci iletişim konularında yaşadığınız sorunları düşünmenize ve kararlarınızı tekrar gözden geçirmenize neden olacak. Aslında bu dönem zihninizde yarım kalmış işlere odaklanmak açısından oldukça verimli olabilir. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek tutulma öncesi kendinizi büyük bir değişime hazırlayabilirsiniz. Kadersel karşılaşmalar, bitmeyen ilişkiler, yarım kalan aşklar tekrar gündeminize gelebilir. Bu dönemde size zarar verebilecek insanlar karşınıza çıkabilir, bu insanları doğru analiz etmelisiniz. Bazı dostlarınızı hayatınızdan tamamen uzaklaştırabilirsiniz. Dürüstlüğünden, hakkaniyetinden uzaklaşmış insanlardan uzaklaşabilirsiniz. Bu hafta daha çok içsel huzurunuzu bozan konu ve kişilerden kendinizi

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta finansal konular, kazançlar ve giderler konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Koç burcunda retro hareketine başlaması etrafınızdaki insanlar, arkadaşlarınız ve kalabalık gruplar ile ilgili yanlış anlaşılmaların yaşanabileceğini gösteriyor. Çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili konularda zorlandığınızı, anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınız ile aranızda yanlış anlaşılmalara sebep olacak diyaloglar gelişebilir. İş yaşamınız ile ilgili konularda yapacağınız girişimlerde yenilikler üzerine değil bitirilmesi gereken işler üzerine çalışmanız daha verimli olacaktır. Bu hafta işlerinizi aceleye getirmek yerine daha yavaş ilerlemekte fayda var. Bu haftadan itibaren eskiden tanıdığınız insanlar, okul arkadaşlarınız, beraber eğitim gördüğünüz insanlar ile bir araya gelebilirsiniz. Venüs’ün koç burcuna geçişi sosyal ortamlarda sevildiğinizi hissetmenize neden olacak.

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç,bu hafta aile ilişkileri önem kazanıyor. Eşiniz ile aile ve iş konusunda ufak gerilimler yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ertelediğiniz veya tamamlayamadığınız işleri bitirmek, ertelediğiniz veya yapamadığınız görüşmeler yapmak zamanı doğru değerlendirmenize yardımcı olabilir. Aile içinde iletişim kurmak ve anlaşılmak zor olabilir. Aile içinde sağlık konuları gündeme gelebilir. Finansal konular, hukuki sorunlar ile ilgilenmeniz gerekebilir. Bu hafta çalışma hayatınızla ilgili, kariyer hayatınız ile ilgili hazırlık süreci olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek güneş tutulması ile hayatınızda büyük bir yenilik meydana gelecek, evet merkür retrosu bazı başlangıçların gecikmesine neden olabilir. Daha doğrusu merkür retro sürecinde bir işe başlangıç vermek doğru bir seçim olmayabilir. Ancak uzun süredir tamamlayamadığınız şeyleri tamamlamak adına fırsat olabilir. Kariyeriniz ile ilgili büyük bir adım atmak üzeresiniz bu süreçte anlaşma ve sözleşme işlemlerinizi birkaç kere gözden geçirmelisiniz. Bu hafta taşınma, yer değişimleri, eğitim konuları gündeminizde olacak. Seyahatler konusunda iptaller ve gecikmeler meydana  gelebilir.  

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta günlük rutinleriniz, çalışma hayatınızla ilgili düzenlemeler gündeminizde olacak. Bozulan anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz ile ilgili ortaklarınız ile bir araya gelebilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir hafta, küçük sakarlıklara karşı dikkat edin. Bu haftadan sonra yapacağınız seyahat planlarında aksamalar, iptaller gerçekleşebilir. Bir süredir gitmeyi planladığınız seyahatiniz ile ilgili bürokratik işlemlerinizi dikkatle kontrol etmenizi tavsiye ederim. Eğitim hayatınızla ilgili konularda takıldığınız veya sonucuna ulaşamadığınız sorunlar meydana gelebilir. Hukuki konularda kendinizi savunmanız gereken konular meydana gelebilir. Ancak Venüs’ün burç değiştirmesi aklanmanız ve haklarınızın size teslim edilmesi konusunda destek olacak. Önümüzdeki 25 günlük süreçte hayatınızda güzel sürprizler de olacak, bu hafta karşılaştığınız olaylar aslında sistemin size sunduğu hak edişler ile ilgili olacak. 

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta bitirmek istediğimiz işlere ve günlük rutinlerinize odaklanacaksınız. Yönetici gezegeniniz Merkür koç burcunda retro hareketine başlayacak. Bu durum muhasebe gerektiren işlerinizin kontrol edilmesi gerektiği yönünde bir uyarı veriyor. Bu hafta geçmişte problem yaşadığınız insanlar tekrar kendini hatırlatabilir. Açıkca size düşmanlık besleyen insanlar olabilir. Beraber çalıştığınız insanlar ile yol ayrımları yaşanabilir. Partner ve iş ortakları konusunda zorlu bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Ortak gelirleri yönetme konusunda gerilimler yaşanabilir. Evli olan başakların eşleri ile ilgili sağlık sorunları meydana gelebilir. Uzun süredir beklediğiniz ödemeler hafta sonu yaklaşırken gelebilir. Ortak gelirler konusunda hafta sonundan sonra bereketiniz artıyor. Yaptığınız işler, hizmetlerin karşılığını gecikmeli de olsa alacaksınız.

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta aile ve eşiniz ile ilgili konular gündeminizde olacak. Eviniz ve yaşam alanlarınızla ilgili konularda değişiklikler meydana gelebilir. Ortaklıklar ve birliktelikler konusu son günlerde sizi zorlamış olabilir, kararsızlık yaşamaya devam ediyorsunuz. Bu haftayı daha çok birliktelikleriniz ve ortaklıklarınızı düşünerek geçireceksiniz. Hayatınıza giren insanların sizinle ilgili yorumları canınızı sıkabilir. Bu hafta ikili ilişkiler konusunda anlaşılmadığınızı, iletişim konusunda kendinizi ifade etmekte zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Herhangi bir ortaklık veya iş başlangıcı için uygun bir zaman değil ancak beraber çalıştığınız insanların desteğini alabilirsiniz.  

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep,bu hafta yakın çevreniz, akrabalarınız, ailenizle ilgili konularda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Çalışma hayatınızla ilgili geciken işler gerilim yaşamanıza neden olabilir. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Yaptığınız sözleşmeler, anlaşmalar ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. Birlikte çalıştığınız insanların ihanetine karşı dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili konulara özen göstermelisiniz. Bu hafta ertelediğiniz, ilgilenemediğiniz işlere odaklanmak ve onları bitirebilmek adına şansınız yüksek. Sağlığınız hafta sonuna doğru düzelmeye başlayacaktır.

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta aşk hayatınızla ilgili konular gündeminize gelecektir. Eski aşkların dönme zamanı bu hafta. Haftaya başlarken finansal konular, yatırımlar gündeminizde olacak. Komşularınız, akrabalarınız ve ailenizle ilgili konular gündeminizde olacak. Yakın çevrenizde iletişim kurduğunuz insanlar ile aranızda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Çocuk sahibi olanlar için sağlık konularında bazı sorunlar meydana gelebilir. Bu hafta duygularınız ile ilgili çok fazla konuşmak anlatmak isteyebilirsiniz. Hafta sonuna kadar üretkenliğiniz artacak, ilham alacağınız pek çok durum ile karşılaşacaksınız. Yazmak ve anlatmak bu haftanın konuları arasında olacak. 

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta kendinizle ilgili konuları gündeme taşıyabilirsiniz. Komşularınız, yakın çevreniz ve akrabalarınızla ilgili yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Ev içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Ev alım satımı veya evden çıkarılma gibi durumlar meydana gelebilir ancak üzülmeyin daha iyi fırsatlar da gelecektir. Aile içindeki yanlış anlaşılmalar hafta sonuna doğru tatlıya bağlanacaktır. Kendinizi en azından seviliyor hissedeceksiniz. Evet güveninizi zedeleyen diyaloglar içinde kalabilirsiniz ancak sevildiğinizi hissetmek iyi gelecek. Bu hafta bazı iş anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi iptal edebilirsiniz. Bazı seyahatlerinizde aksamalar meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta içsel bir hesaplaşma dönemine girebilirsiniz. Haftanın ilk günleri içe kapanarak insanlardan kendinizi soyutlayabilirsiniz. İletişim konusunda yaşadığınız sorunları çözmek adına hareket edebilirsiniz. Kendinize bakım zamanı yaratabilir ve hafta ortasından sonra kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Finansal konularda yeni düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Bazı yatırımlarınızda kayıplar meydana gelebilir. Hafta sonu akrabalarınız ile bir araya gelebilir, uzun süredir görüşmediğiniz insanlar ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu hafta hukuki konular, eğitim konularıyla ilgili bazı sorunlar meydana gelebilir.  

Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta işinizle ilgili sosyal konular gündeminizde olacak. Çocuğu olan balıklar için sağlık konuları gündeme gelebilir. Finansal açıdan bir karar almadan önce birkaç kere gözden geçirmeniz gereken konular olabilir. Yapacağınız ticari anlaşmalar bir sonuca ulaşamayabilir. Bu hafta bu anlamda dikkatli olmalısınız. Özellikle bir harcama yapmayı planlıyorsanız ederinden fazla ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedenle iyi araştırarak karar vermelisiniz. Evet risk aldığınız taktirde kazanabilirsiniz ancak alacağınız riski doğru değerlendirmelisiniz. Hafta sonuna doğru kazançlarınızla ilgili artışlar meydana gelecektir.  

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