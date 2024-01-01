Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 1-7 Ocak 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler yılın ilk haftasından hepinize merhabalar,

Bu hafta düzenleme, temizlik konularıyla ilgileneceğiz. Yılbaşı sürecinde gerek yaşam alanlarımızın dağınıklığı gerekse beslenme konularında yaptığımız aşırılıklar sebebiyle her şeye bir düzenleme getirebiliriz. İlk günler bir şeyler yemek bile zor gelebilir. Venüs’ün, Satürn ile oluşturacağı dik açı sevgi ilişkilerinde sınırlanmak, maddi konularda sıkışık bir hafta geçireceğimizi gösteriyor.

Bu hafta çarşamba günü Merkür ileri harekete geçiyor, iletişim ve ulaşım konularında biraz olsun rahatlayacağız. Ancak hafta sonuna yaklaşırken, Neptün ile dik açısına doğru yaklaşan Merkür gerçekleri görme konusunda bizi olumsuz etkileyebilir. Olayların gerçek yüzünü görebilmeniz için belki biraz daha sabırlı olmalısınız. Bu hafta Mars Oğlak burcuna geçiş yapıyor, Satürn ve Jüpiter’in desteği ile bu hayallerimizi gerçekleştirebilmek için atacağımız adımlarda şanslı etkiler barındırıyor.

Özellikle 6 Ocak günü işlerimizi bitirmek için güzel bir gün olacak. Hafta sonu ilişkilerde tutku yüksek, ancak bu durum abartılı davranışlara dönüşebileceği gibi, beklenmedik duygusal çıkışlara da neden olabilir. Özellikle pazar gününü sakin geçirmeye özen gösterin.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç burcu, bu hafta günlük yaşantınızla ilgili planlarınızı ve programlarınızı oluşturacak. Hizmet ve çalışma ortamlarıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Haftanın ilk günlerinde özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissedebilirsiniz. Bu hafta çalışma hayatınız, ortaklıklar, ortak kazançlar konularıyla daha yakından ilgileneceksiniz. Kariyeriniz, işinizle ilgili başkalarından destek alabilirsiniz. Evli olanlar veya uzun ilişki içinde olan Koç burçları Ekim ayında yaşadıkları konuları tekrar gündemlerine taşıyabilir. Hafta sonu harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa burcu, haftanın ilk günlerinde aşk hayatınızda anlaşılmadığınızı hissedebilir, sorunların üzerine gidebilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili beklediğiniz artışı görememek bu hafta sizi üzebilir. Çocuklarınızın sağlığıyla ilgili konularla ilgileneceksiniz, verdiğiniz ilaçları, gıdaları bu hafta dikkatle seçin. Günlük rutinlerinizi güzelleştireceksiniz. Gerek çalışma ortamınız gerek kendi sağlığınızla ilgili başkalarından yardım alabilirsiniz. Hafta sonu seyahat veya eğitimler ile ilgilenecek, spor yapmaya başlayabilirsiniz. Hafta sonu duygusal açıdan gergin hissedebilirsiniz. Yaptığınız planlar ani değişim gösterebilir. Sakin kalmaya özen gösterin.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler Burcu, haftaya ev düzeni, aile ilişkileri ile ilgilenerek başlayacaksınız. Bu hafta ortaklarınızla gelir-gider ve işinizle ilgili konularda gerilimler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle çekişmeli olsa da eğleneceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Hafta ortasından sonra sağlık konularına dikkat etmelisiniz. Üst solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar, sindirim sorunları yaşanabilir. Hafta sonu işinizle ilgili beklenmedik sürprizler yaşanabilir, ortaklıklar veya eşinizin işi sebebiyle gelirler konusunda kazançlı olacaksınız.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç Burcu, yılın ilk haftasında yakın akrabalarınız, aileniz ile yakın iletişimde olacaksınız. Evinizle ilgili dekorasyon konuları, yenilenmesi veya tamir edilmesi gereken eşyalar ile ilgileneceksiniz. Bu hafta etkisini çok hissedeceğimiz Venüs-Satürn dik açısı sizi sağlık konularında sıkabilir, aynı zamanda çalışma hayatınızda maddi kayıplar oluşturabilir. Mars’ın Oğlak burcuna geçişi mide ve diş sorunlarına, ortaklıklar ve eşinizle ilgili gerilimli olaylara neden olabilir.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan burcu, yılın ilk haftası sizin için oldukça şanslı etkilere sahip. Kariyer, kazançlar konusunda atacağınız adımlar, gelirleriniz ile ilgili yeni düzenlemeler yapacaksınız. Aşk hayatınız oldukça hareketli olacak ancak bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Yatırımlar konusunda bu hafta dikkatli olmalısınız. Venüs’ün Yay burcundaki hareketi hem estetik ve güzellik konularında bu hafta sizi destekliyor. Hafta sonu aile ve ev işleri ile ilgileneceksiniz.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak burcu, bu haftanın başında kişisel bakım, hijyeninizle ilgili konularla ilgilenecek, aile içinde yaşanan yanlış anlaşılmaları düzeltmeye çabalayacaksınız. Eviniz içinde kıymetli bir eşyanızın bozulması ve tamiratı ile ilgili konular gündeminizde olacak. Hafta ortasında mali durumunuz ve harcamalarınızın dağılımını kontrol edecek, kişisel bakım harcamaları yapabilirsiniz. Hafta sonu kısa seyahatler yapacaksınız. Bu hafta Mars’ın Oğlak burcuna geçişi ile fiziksel olarak daha güçlü hissedeceksiniz.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi burcu, haftanın ilk günlerinde duygusal olarak anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Bu hafta trafikte ve iletişimde dikkatli olmalısınız. Merkür durağan hareketi haftanın ilk 3 gününü etkileyeceği için iletişimde yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Hafta ortasından sonra yaşadığınız iletişim aksaklıkları düzelmeye başlıyor ve kendinizi daha rahat ifade etmeye başlıyorsunuz. Hafta sonu son dönemde yaptığınız harcamalar ve kazançlarınızla ilgili bir muhasebe yapacaksınız.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep burcu, haftanın ilk günlerinde yeni yılın etkisiyle devam eden kalabalık ortamlar, arkadaş gruplarında sosyalleşmeye devam edeceksiniz. Maddi konular ile ilgili bazı yanlış hesaplamalar veya yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu hafta Venüs’ün Satürn ile oluşturacağı dik açı, bütçelediğinizden daha fazla harcamalar yapmanıza neden olabilir. Hafta ortalarında kendi içinize dönecek ve yalnız kalmak isteyeceksiniz. Hafta sonu partnerinizle olan iletişimiz artıyor, bir süredir hissettiğiniz duyguları anlatacak ve kendinizi ifade edeceksiniz. Kısa yolculuklar yapabilir ve yakın çevrenizle vakit geçirebilirsiniz. Bu hafta yeni yıl ile ilgili kararlarınızı, fikirlerinizi hayata geçirmenin planlarını yapacaksınız. Arkadaş çevreniz, yakın akrabalarınız ve partnerinizin sizi destek, fikir alabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay burcu, haftanın ilk günlerinde yanlış anlaşılmalara neden olacak diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Kariyeriniz, çalışma hayatınız ve kazançlarınızla ilgili yılın ilk günleri sizi destekliyor. Plan, program dahilinde isteklerinizi yerine getirebilirsiniz. Venüs’ün Yay burcundaki hareketi devam ederken, Satürn’den alacağı dik açı ile fiziksel olarak kendinizi iyi hissedemeyeceğinizi gösterirken, ilerleyen günlerde Merkür’ün de ileri harekete geçişiyle eğlenceli ruhunuz tekrar canlanmaya başlıyor. Arkadaşlarınızla bolca vakit geçirecek, sosyalleşeceksiniz. Hafta sonu geldiğinde kendi içinize dönüp duygularınızla yüzleşeceğiniz bir zamanınız olacak. Hayattan beklentilerinizi derinlemesine düşünüp, gerçekleştirmek istediğiniz hayalleriniz üzerine somut adımlar atacaksınız. Mars’ın Oğlak burcuna geçişi çalışma konularında sizi destekliyor ancak beklenmedik harcamalar çıkabilir, eğer aracınız var ise onun bakımları ile ilgili harcamalar yapabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak burcu, aralık ayında başlayan Merkür retrosu iletişim konusunda iç dünyanıza dönmenize neden oldu, yılın ilk günlerinde de bu etki devam ediyor olacak. Haftanın ilk günlerinde seyahat planları, eğitim organizasyonları ile ilgilenecek ve somut değerler üretmek adına harekete geçeceksiniz. Bazen iletişim konusunda dile getirmediğiniz şeylerden ötürü yanlış anlaşılabilirsiniz. Venüs’ün Satürn ile olan dik açısı değer verdiğiniz şeyleri dile getirmekte zorlanabileceğinizi gösteriyor. Bu hafta eğlenmek adına yaptığınız plan ve programlar iptal olabilir. Kariyer ve iş yaşantınızda adalet ve eşitlik duygusuna takılabilir, kendinize haksızlık yapıldığını düşünebilirsiniz. Hafta sonu arkadaşlarınız, komşularınız, dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Uzun süredir özlediğiniz görmek istediğiniz insanlar ile bir araya gelmek size iyi hissettirecek. Aşk hayatınızda beklenmedik gerilimler yaşanabilir. Çocuğu olan oğlaklar ufak sağlık sorunları ile ilgilenmek durumunda kalabilir.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova burcu, bu hafta ufak sindirim sorunları yaşayabilirsiniz, özellikle alkol, ilaç kullanımıyla ilgili dikkatli olmalısınız. Haftaya gelir-gider konularında muhasebe kayıtları, kaybolan evraklar konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Merkür 3 Ocak itibari ile ileri harekete geçecek ancak o zamana kadar sosyal anlamda yanlış anlaşılabilecek diyaloglar arasında kalabilirsiniz. Venüs’ün Satürn ile olan dik açısı maddi kaynaklar konusunda sizi biraz zorlayabilir ancak bu durum geçici olacaktır. Sosyalleşirken yapacağınız harcamalar daha sonrasında canınızı sıkabilir. Hafta ortalarında hukuk, adalet konuları gündeminizde olabilir. Hafta sonu iş ve ev yaşantınızla ilgili konularla ilgileneceksiniz. Aile içinde gergin duygular hâkim olabilir. İşiniz ve kariyerinizle ilgili yeni stratejiler oluşturabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık burcu, haftanın ilk günlerinde eşiniz ve ortağınızla işiniz, günlük yaşamınızla ilgili planlar oluşturabilirsiniz. 3 Ocak tarihinde ileri harekete geçecek olan Merkür kariyerinizle ilgili yaşadığınız iletişim kopukluklarını çözmeniz için yardımcı olacak. Bu hafta Venüs’ün Satürn ile oluşturacağı dik açı, işinizle ilgili adım atmakta zorlanmanıza, kazançlarınızı yönetmekte zorlanmanıza neden olabilir. Hafta ortalarında arkadaşlarınızla ilgili duygusal gerilimler yaşayabilirsiniz. Çocuğu olan balıklar sağlık konuları ile ilgilenecekler. Bu hafta lüks ürünler satın alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların desteği ve varlığı ile güzel vakit geçirebilir, kısa seyahatler yapabilirsiniz. Hafta sonu kardeşler, komşular arasında ani gerilimler oluşabilir. İşinizle ilgili yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere dikkat etmelisiniz. Merkür kariyer evinizde, yönetici gezegeniniz Neptün ile dik açıya doğru ilerleyecek bu durum aldanmalara, kandırılmalara neden olabilir. İşinizle ilgili kullandığınız elektronik cihazlara dikkat etmelisiniz.

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