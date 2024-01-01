Haftalık burç yorumları (1-7 Ocak 2024)

Sevgili astrolojiseverler yılın ilk haftasından hepinize merhabalar,

Bu hafta düzenleme, temizlik konularıyla ilgileneceğiz. Yılbaşı sürecinde gerek yaşam alanlarımızın dağınıklığı gerekse beslenme konularında yaptığımız aşırılıklar sebebiyle her şeye bir düzenleme getirebiliriz. İlk günler bir şeyler yemek bile zor gelebilir. Venüs’ün, Satürn ile oluşturacağı dik açı sevgi ilişkilerinde sınırlanmak, maddi konularda sıkışık bir hafta geçireceğimizi gösteriyor.

Bu hafta çarşamba günü Merkür ileri harekete geçiyor, iletişim ve ulaşım konularında biraz olsun rahatlayacağız. Ancak hafta sonuna yaklaşırken, Neptün ile dik açısına doğru yaklaşan Merkür gerçekleri görme konusunda bizi olumsuz etkileyebilir. Olayların gerçek yüzünü görebilmeniz için belki biraz daha sabırlı olmalısınız. Bu hafta Mars Oğlak burcuna geçiş yapıyor, Satürn ve Jüpiter’in desteği ile bu hayallerimizi gerçekleştirebilmek için atacağımız adımlarda şanslı etkiler barındırıyor.

Özellikle 6 Ocak günü işlerimizi bitirmek için güzel bir gün olacak. Hafta sonu ilişkilerde tutku yüksek, ancak bu durum abartılı davranışlara dönüşebileceği gibi, beklenmedik duygusal çıkışlara da neden olabilir. Özellikle pazar gününü sakin geçirmeye özen gösterin.