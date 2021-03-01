Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021)

01.03.2021 - 00:12
Merkür’ün tatlı hareketleri
Merkür bugün hoş, tatlı sürprizler yapabilir. Neden? Çünkü şanslı Jüpiter’e yaklaşıyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Evlilik, uzun süreli beraberlikler konusunda olumlu gelişmeler olabilir. Bu anlamda varsa önceden gelen sıkıntılar, problemler konuyu masaya yatırıp çözün derim.
Boğa
Bugün sağlık konusunda başlangıçlara girişebilirsiniz. Ve bazı estetik mevzular dikkatinizi çekebilir. Uzun süredir ilk defa kariyerle ilgili iyi gelişmeler olabilir.
İkizler
Canım İkizler, siz bugün adeta bir aşk kelebeği olabilirsiniz. Herkes gider mersine siz neden hep tersine? Oysa bugün çalışmanız lazım. Aman boş verin, yeter ki aşk olsun.
Yengeç
Bugün iş konusunda öteden beri gelen karmaşaya olumlu bir çözüm geliştirmeniz mümkün duruyor. özellikle aile içinden gelebilecek yardımlar varsa kabul edin.
Aslan
Uzun süredir yaşadığınız kariyer kaosunda artık sonlara geldiniz ve artık çözüm konusunda gerçek adımlar atmanız söz konusu olabilir. Fırsatları kaçırmayın.
Başak
Bugün kesinlikle para ile ilgili güzel şeyler yapın. Sevgili Başaklar Ay sizi bu anlamda destekliyor. Ama gidip de kripto para falan alıp rezil etmeyin üç kuruşunuzu.
Terazi
Bugün her şeyi yapabilirim havalarına girmeniz olası, özellikle gönül meselelerinde atak olabilirsiniz. Kararında olun yeter, yoksa kaş yapayım derken göz çıkabilir.
Akrep
Kendinizi yapmanız gerekenlere konsantre etmenizde fayda var. Biraz içe dönük olmanız mümkün. Gönül meselelerinde enteresan sözler duyabilirsiniz.
Yay
Bol iletişimle dolu kalabalık bir gün geçirmeniz olası. O nedenle çevrenizdekilerle özellikle iş ve günlük koşturmanızda yardım alın çalışın derim.
Oğlak
Haftaya maddi konularda hayırlı haberlerle başlama olasılığınız var. Para konusunda önünüzü görmek için atılımlarda bulunmanızda hiçbir sakınca görünmüyor.
Kova
Yurtdışı, yabancı ülkeler ve varsa işiniz bu konularda enteresan gelişmeler sizi bekleyebilir. Özellikle eğitim konusunda bugün yapacaklarınızı yapın iyi bir gün.
Balık
Çok daha neşeli ve keyifli bir gün yaşayacaksınız gibi görünmekte. devlet daireleri ilgili işler güçler varsa sıvayın kolları yapın bitsin. Ayrıca çapkınlığa açık bir gün.