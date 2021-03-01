Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

01.03.2021 - 00:12

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 1

 Merkür’ün tatlı hareketleri

Merkür bugün hoş, tatlı sürprizler yapabilir. Neden? Çünkü şanslı Jüpiter’e yaklaşıyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 2

Koç

Evlilik, uzun süreli beraberlikler konusunda olumlu gelişmeler olabilir. Bu anlamda varsa önceden gelen sıkıntılar, problemler konuyu masaya yatırıp çözün derim.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 3

Boğa

Bugün sağlık konusunda başlangıçlara girişebilirsiniz. Ve bazı estetik mevzular dikkatinizi çekebilir. Uzun süredir ilk defa kariyerle ilgili iyi gelişmeler olabilir.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 4

İkizler

Canım İkizler, siz bugün adeta bir aşk kelebeği olabilirsiniz.  Herkes gider mersine siz neden hep tersine? Oysa bugün çalışmanız lazım. Aman boş verin, yeter ki aşk olsun.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 5

Yengeç

Bugün iş konusunda öteden beri gelen karmaşaya olumlu bir çözüm geliştirmeniz mümkün duruyor. özellikle aile içinden gelebilecek yardımlar varsa kabul edin.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 6

Aslan

Uzun süredir yaşadığınız kariyer kaosunda artık sonlara geldiniz ve artık çözüm konusunda gerçek adımlar atmanız söz konusu olabilir. Fırsatları kaçırmayın.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 7

Başak

Bugün kesinlikle para ile ilgili güzel şeyler yapın. Sevgili Başaklar Ay sizi bu anlamda destekliyor. Ama gidip de kripto para falan alıp rezil etmeyin üç kuruşunuzu.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 8

Terazi

Bugün her şeyi yapabilirim havalarına girmeniz olası, özellikle gönül meselelerinde atak olabilirsiniz. Kararında olun yeter, yoksa kaş yapayım derken göz çıkabilir.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 9

Akrep

Kendinizi yapmanız gerekenlere konsantre etmenizde fayda var. Biraz içe dönük olmanız mümkün. Gönül meselelerinde enteresan sözler duyabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 10

Yay

Bol iletişimle dolu kalabalık bir gün geçirmeniz olası. O nedenle çevrenizdekilerle özellikle iş ve günlük koşturmanızda yardım alın çalışın derim.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 11

Oğlak

Haftaya maddi konularda hayırlı haberlerle başlama olasılığınız var. Para konusunda önünüzü görmek için atılımlarda bulunmanızda hiçbir sakınca görünmüyor.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 12

Kova

Yurtdışı, yabancı ülkeler ve varsa işiniz bu konularda enteresan gelişmeler sizi bekleyebilir. Özellikle eğitim konusunda bugün yapacaklarınızı yapın iyi bir gün.

Haftalık burç yorumları (1 Mart 2021) - 13

Balık

Çok daha neşeli ve keyifli bir gün yaşayacaksınız gibi görünmekte. devlet daireleri ilgili işler güçler varsa sıvayın kolları yapın bitsin. Ayrıca çapkınlığa açık bir gün.

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