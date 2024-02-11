Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024)

Merhaba sevgili astroloji seveler,

Bu hafta Mars ve Venüs gezegenleri Oğlak burcunu terk edip, Kova burcuna geçiş yapacaklar. Mars 13 Şubat ile 23 Mart tarihleri arasında, Venüs ise 16 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasında Kova burcunda olacak.

Sevgi, değer ve maddi konuları simgeleyen Venüs kova burcundayken özgürlüğünün kısıtlanmasını sevmez ancak onun için sadakat de önemlidir. İlişkilerde fiziksel çekimden ziyade, fikirsel çekimler yaşanır.

Haftaya başlarken Ay Balık burcunda olacak, duygusal olarak dağılmış hissedebiliriz. Herşeye hakim olma ve kontrol etme isteğimiz yüksek olacak. Haftanın ilk günleri Mars Oğlak burcunun son derecesinde hareket edecek bu durum bazı krizler yaşansa bile, bitirmek istediğimiz işler için konsantre olabilmemiz konusunda bizi destekliyor. Bu konsantrasyonun bozulmaması için ayın boşlukta olduğu saatleri mutlaka dikkate alın, işlerinizi ertelemek zorunda kalmayın veya gecikmelerden ötürü gerilim yaşamayın. Pazartesi günü 15:30 ile 16:30 saatleri arasında girişimde bulunduğumuz işlerde sonuç alamayabiliriz. Salı günü hareketli bir gün olacak, yeniay ile hayatımızda meydana gelen ani değişimlerin etkilerini daha yoğun hissetmeye başlayabiliriz.

Şubat ayının 14. Gününde kutlanan sevgililer günü bu yıl oldukça çekişmeli, gerilimli enerjilere sahip. Mars gezegeninin Plüton ile kavuşum halinde olması, kriminal olayların yaşanabileceğini, üstelik sevgi gezegeni Venüs’ün de Oğlak burcunda olup salı sabahında Koç burcunda olan Ay ile dik açı oluşturması duygusal açıdan acımasız yönlerin açığa çıkabileceğini gösteriyor. Akşam saatlerinde Ay’ın Boğa burcuna geçtiği 17:00 sıralarında Mars ve Plüto ile oluşturacağı dik açı, güven duygumuzun sarsılacağı olayların meydana gelmesine neden olabilir. Hırsızlık ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gereken bir gün.

Bu haftayı etkisi altına alacak bir diğer önemli açı ise, Merkür ile Uranüs arasında gerçekleşecek olan dik açı. İletişim ve ulaşım konularında pek çok sorunun yaşanabileceği bir hafta var önümüzde. Fikirlerimizin çok sık değiştiği, bu değişim sebebiyle belki de güven sorunlarının meydana geldiği, ani bir şekilde diyalogumuzu keseceğimiz insanlar veya sona erdireceğimiz anlaşmalar olabilir. Bu hafta demiryolu taşımacılığı, uçak yolculukları için arıza ve gecikme sorunları yaşanabilir. 15 Şubat günü haftanın en iyi günü diyebilirim, sabah saatlerinde hayatta gerçekleşmesini istediğimiz planlarımız veya beklentilerimiz üzerine sahip olduğumuz değerlerin bilincine varıp yeni fırsatlar oluşturabiliriz. Bu hafta ani gelişen krizlerin arasında fırsatlar sunacak özellikle finansal çözümler için 15-16 şubat değerlendirilebilir.

Hafta sonu yoğun iletişim ve sosyalleşme içeren aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. İletişim ve ticari konularda anlaşma yapmak için fırsatlar yakalanabilir.

Bu hafta ülkemizde hukuki düzenlemeler ve anayasa ile ilgili tartışmaların yoğun yaşanacağı bir hafta olacak. Yağışlı havalar sebebiyle kaza olasılıklarının ve sularla ilgili sınavın yoğun yaşanacağı bir hafta olacak. Hastane ve sağlık konularıyla ilgili gündemimiz yoğun olabilir. Ilaç tedariği, üretimi gibi konularda aksamalar yaşanabilir.