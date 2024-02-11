Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 12-18 Şubat 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 1

Merhaba sevgili astroloji seveler,

Bu hafta Mars ve Venüs gezegenleri Oğlak burcunu terk edip, Kova burcuna geçiş yapacaklar. Mars 13 Şubat ile 23 Mart tarihleri arasında, Venüs ise 16 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasında Kova burcunda olacak.

Sevgi, değer ve maddi konuları simgeleyen Venüs kova burcundayken özgürlüğünün kısıtlanmasını sevmez ancak onun için sadakat de önemlidir. İlişkilerde fiziksel çekimden ziyade, fikirsel çekimler yaşanır.

Haftaya başlarken Ay Balık burcunda olacak, duygusal olarak dağılmış hissedebiliriz. Herşeye hakim olma ve kontrol etme isteğimiz yüksek olacak. Haftanın ilk günleri Mars Oğlak burcunun son derecesinde hareket edecek bu durum bazı krizler yaşansa bile, bitirmek istediğimiz işler için konsantre olabilmemiz konusunda bizi destekliyor. Bu konsantrasyonun bozulmaması için ayın boşlukta olduğu saatleri mutlaka dikkate alın, işlerinizi ertelemek zorunda kalmayın veya gecikmelerden ötürü gerilim yaşamayın. Pazartesi günü 15:30 ile 16:30 saatleri arasında girişimde bulunduğumuz işlerde sonuç alamayabiliriz. Salı günü hareketli bir gün olacak, yeniay ile hayatımızda meydana gelen ani değişimlerin etkilerini daha yoğun hissetmeye başlayabiliriz.

Şubat ayının 14. Gününde kutlanan sevgililer günü bu yıl oldukça çekişmeli, gerilimli enerjilere sahip. Mars gezegeninin Plüton ile kavuşum halinde olması, kriminal olayların yaşanabileceğini, üstelik sevgi gezegeni Venüs’ün de Oğlak burcunda olup salı sabahında Koç burcunda olan Ay ile dik açı oluşturması duygusal açıdan acımasız yönlerin açığa çıkabileceğini gösteriyor. Akşam saatlerinde Ay’ın Boğa burcuna geçtiği 17:00 sıralarında Mars ve Plüto ile oluşturacağı dik açı, güven duygumuzun sarsılacağı olayların meydana gelmesine neden olabilir. Hırsızlık ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gereken bir gün.

Bu haftayı etkisi altına alacak bir diğer önemli açı ise, Merkür ile Uranüs arasında gerçekleşecek olan dik açı. İletişim ve ulaşım konularında pek çok sorunun yaşanabileceği bir hafta var önümüzde. Fikirlerimizin çok sık değiştiği, bu değişim sebebiyle belki de güven sorunlarının meydana geldiği, ani bir şekilde diyalogumuzu keseceğimiz insanlar veya sona erdireceğimiz anlaşmalar olabilir. Bu hafta demiryolu taşımacılığı, uçak yolculukları için arıza ve gecikme sorunları yaşanabilir. 15 Şubat günü haftanın en iyi günü diyebilirim, sabah saatlerinde hayatta gerçekleşmesini istediğimiz planlarımız veya beklentilerimiz üzerine sahip olduğumuz değerlerin bilincine varıp yeni fırsatlar oluşturabiliriz. Bu hafta ani gelişen krizlerin arasında fırsatlar sunacak özellikle finansal çözümler için 15-16 şubat değerlendirilebilir.

Hafta sonu yoğun iletişim ve sosyalleşme içeren aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. İletişim ve ticari konularda anlaşma yapmak için fırsatlar yakalanabilir.

Bu hafta ülkemizde hukuki düzenlemeler ve anayasa ile ilgili tartışmaların yoğun yaşanacağı bir hafta olacak. Yağışlı havalar sebebiyle kaza olasılıklarının ve sularla ilgili sınavın yoğun yaşanacağı bir hafta olacak. Hastane ve sağlık konularıyla ilgili gündemimiz yoğun olabilir. Ilaç tedariği, üretimi gibi konularda aksamalar yaşanabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 2

KOÇ BURCU

Sevgili Koç, bu hafta gerçekleşmesini istediğiniz hayallerin peşinden gideceksiniz. Arkadaş çevreniz, bağlı olduğunuz gruplar ve dernekler içinde büyük değişimler meydana gelebilir. Para kazanma konuları ve kariyeriniz konusunda yapacağınız yatırımlar, yapacağınız planlar ile daha fazla ilgileneceksiniz.

Sağlık konusunda bu hafta dikkatli olmalısınız, özellikle tansiyon, sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklar yaşanabilir. Bu hafta yapacağınız anlaşma ve sözleşmelerin mali yükümlülüklerine dikkat etmelisiniz, şubat sonunda sizi zarara uğratacak konular meydana gelebilir. Hafta sonu çevrenizde sevdiğiniz insanlar ile bir araya gelecek, kısa seyahatler yapacaksınız.

Kardeşleriniz veya yakın çevreniz ile ani anlaşmazlıklar yaşanabilir. Araç arızalarına dikkat etmelisiniz. Elektronik aletler ve telefonlarda bu hafta arızalar olabilir.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 3

BOĞA BURCU

Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatınızla ilgili önemli değişiklikler yaşayacaksınız. Görev değişimi, yönetici değişikliği gibi sizi doğrudan etkileyecek bir durum ile karşı karşıya kalacaksınız.

Akademik kariyer yapanlar için olumlu bir gelişme olabilir. Uzun süredir bitirmeye çalıştığınız doktora, yüksek lisans gibi programlarınızı bitirebilir. Bu hafta yatırımlar konusunda yapacağınız değişikliklerde dikkatli karar almalısınız.

Özellikle borsa konusunda hızlı karar almanız gereken konular gündeminizde olabilir. Beklenmedik nakit kayıpları veya ani harcama yapmanız gereken konular olabilir. Hafta sonu finansal açıdan sizi rahatlatacak anlaşmalar yapabilir veya bağlantılar kurabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 4

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler eğitim, seyahat ve hukuki konularla ilgili daha ilgili olacaksınız. Kariyerinizi olumlu etki edecek bir eğitime katılabilir, uzun süredir işinizle ilgili yapmayı planladığınız projeleri hayata geçirebilirsiniz.

Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizde yeni insanlar tanıyacaksınız. Çocuğu olan ikizler burçları, onların eğitim hayatı ve geleceği ile ilgili konularda bazı kararlar alacak veya karar değişikliğine gidecekler.

Ancak bu hafta gerçekleşecek Merkür-Uranüs dik açısı sebebiyle aldığınız kararlara, söylemlerinize, ani fikir değişikliklerine karşı dikkatli olmalısınız beklenmedik sorunlar ile karşılaşabilirsiniz.

Hafta sonu dışa dönüş olacak, hayatınızı değiştirecek bir eğitime başlayacak veya bir bilgiye erişeceksiniz. Bu hafta özgürleşmek isteyebilir, etrafınızdaki insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 5

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç bu hafta giderler, ortaklı işlerinizden elde ettiğiniz kazançlar konularında gündeminiz yoğun olacak. Bazı yengeçler sigorta, vergi, miras gibi konularla ilgilenecekler.

Bu hafta partnerinizle kıskançlık, paylaşamama, güç savaşları konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız kurum veya hizmet verdiğiniz kurumların ödemeleri ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Yaptığınız bir yatırımla ilgili sizi güçlü kılacak sonuçlar elde edebilirsiniz. Sosyal çevre ve itibarınızla ilgili size zarar vermeye çalışan insanlar ile vedalaşabilir, bazı insanları hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Hafta sonu iç dünyanıza dönecek, sezgileriniz üzerine daha çok düşüneceksiniz.

Maddi kaynakların yönetimi konusunda kadınlardan yardım veya fikir önerileri alabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 6

ASLAN BURCU

Sevgili Aslan, bu hafta ortaklıklardan elde ettiğiniz ani kazançlar ve onların yönetimi ile ilgilenecek. Partneriniz veya ortağınızla olan ilişkinizde yaşadığınız ani değişimlerin hayatınızdaki etkilerine odaklanacaksınız.

Haftanın ikinci günü özgürleşme, bağımsızlaşma isteğiniz artabilir ancak çok uzağa gidemeyeceğinizi kabullenin. Bu hafta hayatınıza giren insanlar sizi büyük ölçüde değiştirecek niteliklere sahip.

Ortaklarınız veya eşinizle ilgili maddi veya manevi paylaşımlar konusunda güç savaşları verebilirsiniz. Kaderinizi değiştirecek birliktelikler, kariyerinizi değiştirecek ortaklıklar ile ilgili teklifler alabilirsiniz. Hafta sonu sevdiğiniz insanlar, eşiniz-partneriniz ile entelektüel paylaşımların yoğun olacağı ortamlarda bulunabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 7

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak, bu hafta günlük rutinlerinizle ilgili değişim yapmak isteyebilir, bazı hobilerinizi gerçekleştirmek üzere harcama yapabilirsiniz.

Beraber çalıştığınız insanlar veya personeliniz ile iletişimsel sorunlar meydana gelebilir. Çalıştığınız ortamda haksızlığa uğrayan iş arkadaşlarınız olabilir. Çalışma ortamınızla ilgili manipülatif etkiler barındıran olaylar veya diyaloglar içinde kalabilirsiniz.

Perşembe günü sonrasında yapacağınız iş anlaşmaları uygunsuz görünüyor, sizi daha sonrasında hukuki açıdan zorlayacak durumlar oluşabilir. İş ortamınız, iş içeriğiniz bu hafta tamamen dönüşmeye başlıyor, hizmet verdiğiniz alanlarda büyük dönüşümler meydana gelebilir.

Hafta sonunu kariyeriniz için plan yaparak veya bitirmeniz gereken projelere odaklanarak geçirebilirsiniz. Hafta sonu partneriniz veya ortağınızla ilgili sizi kısıtladığını düşündüğünüz davranışlar ile karşılaşabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 8

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi, bu hafta hayatınızı değiştirecek ortaklıklar kurabilir veya çok sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alabilirsiniz.

Bekar olan terazilerin hayatına aşk geliyor. Ancak bu aşk biraz toksik etkiler barındırabilir. Hafta ortasında yatırımlar, kazançlar, giderler konusuyla ilgili olacaksınız. Hafta sonu geldiğinde eğitim, seyahat konularıyla ilgili fikir alışverişi yapacak belki de partnerinizle beraber seyahat edeceksiniz.

Bu hafta alışveriş konusunda doz aşımı yaşayabilirsiniz. Kaynak yönetimi konusunda tedbirli davranmalısınız.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 9

AKREP BURCU

Sevgili Akrep, bu hafta ev düzeni, derin temizlik yapma ihtiyacı, sağlık konularıyla daha çok ilgileneceksiniz. Aile içinde krizler meydana gelebilir. Eşiniz, ortağınızla olan ilişkiniz kopma noktasına ilerleyebilir.

Bu hafta aile içinde sağlık problemleri yaşanabilir, ameliyat, operasyon, hastane konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Yaşadığınız ev veya çalıştığınız ofis ile ilgili büyük değişimler yaşayabilirsiniz.

Hafta sonu hane içi gelir ve gider konularıyla ilgileneceksiniz.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 10

YAY BURCU

Sevgili Yay, bu hafta yakın çevreniz ve aileniz ile ilgili konular gündeminizde olacak. Salı ve çarşamba günleri yatırımlar ve mali konular ile ilgileceksiniz. Çarşamba günü aşk hayatınızla ilgili kalp kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Çocuğu olan yay burçları onların sağlık ve tedavi süreçleri ile ilgilenecekler.

Hafta ortasında üst solunum yolu rahatsızlıkları, nefes darlığı gibi sorunlar meydana gelebilir. Evcil hayvanlarınızın sağlığıyla ilgili ani tedavi gerektiren durumlar oluşabilir.

Hafta sonu eş veya ortaklarınızla iletişimde olacak ve onların desteğini alacaksınız. Hafta sonu partnerinizle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 11

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlak, bu hafta finansal konularda meydana gelen ani değişimler ile ilgili yeni planlama ve yapılanmalara gidebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde kısa yolculuklar, anlaşmalar, kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizde olacak.

Hafta ortasında aile ve ev yaşantınız, eviniz ile ilgili konularda harcama yapmanız gerekebilir. Aşk hayatınızla ilgili ani duygu değişimleri, güven kırıcı konuşmalar diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olacak.

Hafta sonu sağlık, günlük düzen ve rutinler ile ilgileneceksiniz. İşiniz ve kazançlarınızla ilgili büyük değişimlerin yaşanacağı bu haftanın krizler ardında gelen fırsatları gözden kaçırmayın.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 12

KOVA BURCU

Sevgili Kova, bu hafta bilinçaltınızdaki pek çok şeyi dönüştürüyorsunuz. Gerçek düşman, gerçek sevgi, güvenebileceğiniz gerçek insanların kim olduğunu göreceğiniz ve hiç beklemediğiniz insanların sizinle güç savaşına giriyor olması sizi şaşırtabilir. Ancak siz de çok değişiyorsunuz.

Mali konulardaki belirsizlikler yaşanacak kayıplar konusunda size bilgi veriyor olabilir. Hafta ortasında iletişim konusunda diğer insanlar ile gerilimli diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonu çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili hareketli, güzel göksel yerleşimler mevcut keyfini çıkarın.

Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024) - 13

BALIK BURCU

Sevgili Balık, haftaya başlarken melankolik bir yapıda olabilir, duygusal açıdan dağılmış hissedebilirsiniz. Hafta ortalarında mali konularda sizi zorlayacak harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta içe döneceksiniz ancak psikolojik olarak kendinizi toparlamakta güçlük çekebilrisiniz.

Bu nedenle terapi yöntemleri araştırabilir, size iyi gelecek uygulamalar için harekete geçebilirsiniz. Bu hafta trafikte araç kullanırken dikkatli olmalısınız, yolları karıştırmak, navigasyonun çalışmaması veya yanlış yönlendirmesi gibi sorunlar oluşabilir.

Trafikte telaşlı olmaktan kaçının. Hafta sonu aile ve ev konularıyla ilgileneceksiniz. Ev kiralama, ev düzenleme gibi gündemleriniz olabilir.

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