Haftalık burç yorumları (21 Haziran 2001 - 27 Haziran 2021)

ntv.com.tr 20.06.2021 - 09:34 | Son Güncelleme : 20.06.2021 - 09:38
Güneş Yengeç’e giriyor, Merkür retrodan çıkıyor, Neptün ise retro.
Ailenin, aile köklerinin çok daha gündem olacağı ve fakat objektif olmakta zorlanacağımız bir Yengeç serüveni başlıyor. İyi ki doğdunuz sevgili Yengeçlerim. Zil takıp oynasak yeridir Merkür retrosu bitiyor.
21 Haziran - 27 Haziran 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
21 Haziran – 27 Haziran haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı elbette Güneş’in Yengeç burcunu parlatacak olması. O nedenle evimiz, yuva dediğimiz her yer gözümüzde bambaşka görünecektir. Asıl güzel olan ise oynak Merkür’ün artık düz hareketine başlayacak olması. Kariyer ve iş konusunda daha çok gelişmelere neden olacak olan Oğlak burcundaki dolunay ise bir başka önemli bir gelişme olarak bu haftayı etkileyecek. Bitmedi, gökyüzü rahat durur mu? Asla durmaz. Cuma günüde Hayaller gezegeni Neptün bu sefer retroya giriyor. Bu konuyla ilgili 25 Haziran - 1 Aralık 2021 Balık burcunda Neptün retrosunun burçlara olan etkisi yazımı okuyabilirsiniz. Ama olsun, o kocaman gezegenler gerilese de günlük hayatımızı ciddi etkileyen Merkür doğru hareketiyle soluk aldıracak.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta yaşayacağınız dolunay sizi daha çok kariyer konusunda etkileyecek ve bu konuda gelişmeler yaşamanız olası. İş değişikliği veya patronlarla, sizden üst seviyedeki çalışanlarla “tamam mı devam mı? “ diyeceğiniz konuşmalar olabilir. Aman sakin olun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ın dan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu haftanın en önemli etkisi Oğlak burcundaki dolunay; yani sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran konularda hareketlilik yaşamanıza neden olacakmış gibi görünüyor. Maddi konularda ise bu hafta hiç de fena değil.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu dolunay sizin bu hafta Başkalarının parası , miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. Para kaybetmemeye çalışın derim. Bu anlamda tehlikeli bir hafta. İnternete dikkat edin kaybetmeyin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Haftaya izini bırakacak olan Oğlak burcun da ki dolunay sizi özellikle ortaklık ve evlilik gibi konularda tetikleyebilir ve kendinizi bir anda olmadık kararlar içinde bulabilirsiniz. Mahkemelik bir meseleniz varsa ilerleyişi konusunda gelişmeler de sizi bu hafta koşturtacak diyebiliriz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta yaşayacağız Oğlak burcundaki dolunay sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda etkileyebilir. Artık kendinizi sınırda hissettirebilir. O nedenle bu hafta boş verin her şeyi, siz sağlığınıza önem gösterin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Oğlak burcundaki dolunay bu hafta sizi bu hafta özellikle aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar vb. konularda hareketlendirecek gibi görünüyor. Bu anlamda bitişler ve başlangıçlara açık bir haftadan geçeceksiniz. Çocuğunuzla, sevgilinizle, inatlaşmamaya bakın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta yaşayacağınız Oğlak burcundaki dolunay sizin daha çok aile kökleriniz ve gayrimenkul konularını içermekte. Taşınma kararı alabilir, evde ciddi bir tadilata gidebilir veya aile büyüklerinizle uğraşmanız söz konusu olabilir. Çok müdahaleci olmamanızda fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta önceden yaptığınız kısa vadeli planlar tekrar yapmanız için önünüze düşebilir. O nedenle vazgeçip bırakmak gibi bir durumda kalmanız olası. Aynı zamanda bu hafta yakın çevrenizle ilgili kırgınlıklara da dikkat edin. Durduk yerde kalp kırma potansiyeliniz var diyebiliriz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu haftanın en önemli olan gökyüzü olayı elbette sizin Oğlak burcunda yani para evinizde yaşanacak olan dolunay. Bu dolunay etkisinde bu hafta artık gitmeyen işlerinizi bırakmak ve ısrarcı olmamak konusunda bir karar vermeniz gerekebilir. “Bu kararı verirken lütfen iki kere daha dikkat edin çıkarlarınıza. “Aceleci olmayın!” demekte gökyüzü size.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Oğlak burcunda yaşanacak olan bu haftaki dolunay özellikle sizi artık kendinizde değiştirmeniz gereken konularda hareketlendirecek. O nedenle kendiniz için artık ısrarla eskiye işe yararmış gibi duran ama aslında size yük olan konuları ayıklayıp bırakmanız gerekebilir. Yeniliklere kendinizi açıp eskileri bıraktığınız anda bu dolunay sizin çok ama çok işinize yarar.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta Oğlak burcundaki dolunay elbette sizde de önemli gelişmelere neden olacak o nedenle özellikle psikolojiniz, kendinizi huzurlu, güvenli hissedeceğiniz maddi, manevi her alanda artık sizi taşımayan konularda bir son vermeye gidebilirsiniz. Korkularınızı değişmekten yana tetiklemeyin. Değişim sizi ferahlatacak bu dolunayı fırsata çevirin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı olan Oğlak burcundaki dolunay sizi; sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar vb. konularda etkileyecek ve aynı zamanda maddi konuları da kapsayacak bu dolunayda sizin eğer borsa, kripto para yani ucundan şansla ilişkili bir alanda paranız varsa iki kere daha dikkatli olmanızda fayda var. Zararın neresinden dönsem kardır diyerek de aceleci olmayın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.