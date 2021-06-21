Haftalık burç yorumları (21 Haziran 2001 - 27 Haziran 2021 haftası burcunuzu neler bekliyor?)

Güneş Yengeç’e giriyor, Merkür retrodan çıkıyor, Neptün ise retro.

Ailenin, aile köklerinin çok daha gündem olacağı ve fakat objektif olmakta zorlanacağımız bir Yengeç serüveni başlıyor. İyi ki doğdunuz sevgili Yengeçlerim. Zil takıp oynasak yeridir Merkür retrosu bitiyor.

21 Haziran - 27 Haziran 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

21 Haziran – 27 Haziran haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı elbette Güneş’in Yengeç burcunu parlatacak olması. O nedenle evimiz, yuva dediğimiz her yer gözümüzde bambaşka görünecektir. Asıl güzel olan ise oynak Merkür’ün artık düz hareketine başlayacak olması. Kariyer ve iş konusunda daha çok gelişmelere neden olacak olan Oğlak burcundaki dolunay ise bir başka önemli bir gelişme olarak bu haftayı etkileyecek. Bitmedi, gökyüzü rahat durur mu? Asla durmaz. Cuma günüde Hayaller gezegeni Neptün bu sefer retroya giriyor. Bu konuyla ilgili 25 Haziran - 1 Aralık 2021 Balık burcunda Neptün retrosunun burçlara olan etkisi yazımı okuyabilirsiniz. Ama olsun, o kocaman gezegenler gerilese de günlük hayatımızı ciddi etkileyen Merkür doğru hareketiyle soluk aldıracak.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)