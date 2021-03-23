Haftalık burç yorumları (22 Mart -28 Mart 2021 haftası burcunuzu ne bekliyor?)

23.03.2021 - 14:45
Dikkat dikkat! Gergin, zor bir hafta!
Evet, biraz zor bir haftadan geçeceğimiz çok açık ve üstüne hafta sonu yaşanacak olan dolunay bizi biraz yoracak gibi görünüyor. Toplumsal olaylara, dövize, kripto paraya, borsaya dikkat!
22 MART 2021- 28 MART 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
22 Mart- 28 Mart haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu, pazar günü ise terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya malum elinde cetvel baş öğretmen Satürn ile mahallenin bıçkın delikanlısı Mars arasında olumlu bir iletişimle başlayacağız. Ve ardından dedikoducu Merkür, Uranüs denilen sevimsizle güzel bir açı yaparken diğer yandan da Plüton denilen ağır abi ile Ay ın karşıtlığı söz konusu olacak. Bu noktada “Yani şimdi ne diyor bize bu gökyüzü?” dersek, kelimenin tam anlamıyla ağzımızın bir karış açık kalacağı, çalkantılı, şok haberler alacağımızı söylemek mümkün. Bunun yanında resmi işler içinde hafta başı pek uygun ama profesyonel destek alın.
Hafta ortası ise Mars ve Merkür ciddi bir kapışma içine girecekler. Bu kapışmanın etkisi hemen hemen hafta sonuna kadar bizi gergin ve ego savaşı içinde tutabileceğini söylemeliyim. Umarım bunu siyasiler yapmaz çünkü kabak bizim kafamıza patlayacak gibi görünüyor. Elbette döviz kurlarını, borsayı doğru takip etmenizi söylememe bile gerek yok. Ortaklık ve duygusal ilişki konuları yine bu hafta pek sakat.
Şimdi bana “neden bu gezegenler bir rahat durmazlar ki yerlerinde?” diye sorabilirsiniz. Sormayın. Fırfır insanoğlu gibi güle, ağlaya dönüyorlar işte, işleri bu ne yapsınlar? Tabi arada bir fark var, gezegenlerin irade ve aklı yok ama bizlerin var gibi duruyor. O nedenle mantıklı, aklı yerinde kararlarla hayat bize çok güzel olabilir.
Hafta sonuna doğru ise ne yazık ki gerginlik daha da yükselecek ve Ay kapanış noktasında (balzemik) fazında dolunaya geçecek. Ve bu bir Ay boyunca attığımız adımların yerini bulup bulmadığını tam olarak görmüş olacağız. İşin özü sevgili astroloji sevenler, bu hafta Ay ve Merkür yüzünden sinirlerimiz keman teline dönebilir. Keza, eğer kronik hastalıklarınız varsa sağlığınıza çok daha dikkat edin derim.
Siz inatla gülümseyin gerisi gerçekten kolay.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘n dan takip edebilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Güzel koçlarım, bu hafta sizin yönetici gezegeniniz Mars hafta başı sosyal konularda iyi, hoş günler yaşatırken hafta ortası ve sonuna doğru sizi hem iletişim hem yakın çevreniz ile ilgili mevzularda zorlayacak gibi görünüyor, o nedenle bu hafta özellikle kısa vadeli planlarınızı bir kenara koymanızda fayda var. Çünkü gerilim sizi alacağınız eylemlerde yorabilir. Hafta sonu yaşayacağınız dolunay ise ilişki konusunda artık bir karar vermenize neden olacak gibi görünmekte.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta özellikle sosyal konular başta olmak üzere, maddi alanda ve günlük yaşam angaryasında zorlanmanız muhtemel. O nedenle hafta ortası ve sonu çocuklarınız, iş ve iş arkadaşlarınız, sevgiliniz size hem yardımcı olabilir hem de gözünüzün önünde yaptıklarınızı yıkabilirler. O nedenle özellikle çevrenize daha dikkatli davranmanızda fayda var. Her şeye rağmen para konusunda fırsatlar önünüze gelirse iyi araştırın ve hemen bir karar vermeyin.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu hafta eğer okuyorsanız veya yurtdışı konuları gündeminizde varsa yapmanız gerekenleri yapın bitsin artık. Zaten bu hafta yönetici gezegeniniz fazlasıyla antipatik o yana bu yana elleşip duruyor bari siz rahat durun. İş ve kariyer konusunda çevrenizde vur patlasın, çal oynasın bir gümbürtü kopabilir o nedenle sizle ilgili olsun veya olmasın özel hayatınızda çevrenizdekilerde dahil olmak üzere haklarında yorum yapmamaya ve o muntazam kulağınızı telefona yapıştırmamaya gayret edin.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Haftaya belki de en olumlu başlayacak burç sizlersiniz ve fakat hafta ortalarında özellikle ailenizle ilgili ve gayri menkul konularında bir patırtı kopabilir. Hafta sonu yaşayacağınız dolunay keza bu konularla ilgili olacak. Uykunuza ve omuz boyun bölgesine dikkat edin. Sosyal olaylar da kulağınıza gelen haberler sizi fazla fazla şaşırtabilir. Keza sizin içinde skandallara açık bir hafta. Yani hakkınızda millet gıybet dosyanızı raftan indirebilir.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu haftaya nispeten iyi başlayacağınızı söylemek mümkün ama hafta sonu ve ortasında ilişkiler konusunda gerilimli durumlar yaşamanız olası. Özellikle hafta sonu yaşayacağınız dolunay sizi bu konuların tam ortasına sürükleyebilir. O nedenle bu hafta hem Ay’ın hem de Merkür’ün azizliğine uğramamanızda fayda var. İş ve kariyerle ilgili laflar ortalarda dolanırken ucu size kadar dokunabilir. Oldukça diplomatik olmanızda fayda var. Ayrıca bu hafta baş ağrısı ve gözlere dikkat!
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Canım başaklarım, bu haftanın ana teması sizin için para olacak gibi görünüyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız meseleler paraya dönüşmesi mümkün ama bir şekilde bu konularda rahatsızlık duymanızda olası. O nedenle önleminizi hafta başında alın ve hafta sonuna doğru eliniz güçlü olsun yoksa bu hafta kolay kolay baş edilir gibi görünmüyor. Dik durup ne olursa olsun “bu da geçer ya hu” diyebiliyorsanız, bingo! Kazandınız.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Sevgili teraziler bu hafta öncelikle siz de sağlığınıza önem vermelisiniz. Özellikle bel ve bel bölgesi hassaslaşabilir. Öyle plates topları tepelerinde hoplayıp zıplamayın kontrolsüz bir şekilde. Hele ağırlık falan kaldırırken iki kere dikkat! Bunun yanında iş yerinizde veya günlük hayatın koşturmalarında ani gerginlikler ve sataşmalar olabilir. Çok dikkatli olun. Olur olmadık konularda konuşup dikkatleri üstünüze çekmeyin derim.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu haftanın ana teması sizin için yurtdışı ile ilgili konular ve kariyer olacak gibi görünmekte. özellikle iş konularında ego savaşları sizi bu hafta yorabilir, olabildiğince sakin olmaya gayret edin. İş ve çalışma koşullarınızda bu dolunayda değişiklik söz konusu olursa şaşırmayın. Bu hafta sonu yaşayacağınız dolunay psikolojinizi zorlayabilir. O nedenle uykunuza çok dikkat edin bu hafta pelte gibi sakin olun. Olaylara yüzeysel bakın, derinlik aramayın rahat edersiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu haftanın konusu sizin için tamamen ilişkiler. O nedenle bu hafta konuşmalarınıza, ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymasına iki kere daha önem verin. Hafta başı resmi işler tam sizin zamanlamanızda, gayet iyi. Varsa bu anlamda yapmanız gerekenler özellikle bitirmek için angaryaları toparlayın masanıza ve çalışın bitirin. Duygusal anlamda aşk ve ilişkilerde tehlikeli bir haftadan geçiyor olacaksınız önünüze tatlısıyla, tuzlusuyla karışık zor bir tabak sunulabilir.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Merkür ile Mars arasındaki mücadeleden bu hafta payınızı fazlasıyla alacakmışsınız gibi görünüyor. Bu hafta sağlığınıza dikkat edin değişken bir ruh hali içinde sağdan sola savrulmanız mümkün. İş ve çalışma koşullarınızda “bu şimdi iyi mi oldu, kötü mü oldu?” diyeceğiniz durumlar yaşamanız da söz konusu olabilir. O nedenle ben bilirim edalarından uzaklaşıp, çok dinler az konuşursanız bu haftayı sağ salim atlatmanız mümkün.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Canım kovalarım, öncelikle sağlık konusunda hafta başında varsa kontrolleriniz yaptırın ve ilaç kullanıyorsanız düzenli olmaya gayret edin. Bunun dışında maddi konularda aceleci olmayın ve abuk sabuk işlere kesinlikle kalkışmayın. Bu hafta bunun için iyi bir hafta olmayabilir. Ama bitirilecek işleriniz varsa üzerinde daha yoğun çalışmanızda fayda var. Sevgiliniz varsa adamı – kadını rahat bırakın ilişkiyi didiklemeyin derim.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta çekirdek ailenizle, ananızla, babanızla, aile büyükleriyle öyle çok fazla içli dışlı olmamanızda fayda var. Şaka yapayım derken pot üstüne pot kırıp kendinizi manasız durumlara düşürmeyin derim. Hafta sonu yaşayacağınız dolunay ise size daha çok devlet daireleri, büyük kurum kuruluşlarla ilgili bitişler getirebilir. Bu süreçte aslında size ait olmayan ama faydalandığınız para kaynakları hakkında doğru kararlar vermeye gayret edin.