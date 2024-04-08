Haftalık burç yorumları (8-14 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, bu hafta astrolojik açıdan çok önemli gökyüzü olayları mevcut. Büyük Amerikan tutulması pazartesi akşamı İstanbul saati ile 21:17’de gerçekleşiyor. Güneş tutulmalarının enerjisi zaman geçtikçe daha hissedilir hale gelir. Tutulma ile beraber baş ağrısı, sinir sıkışmaları, ayak sakatlanmaları, dolaşım sorunları meydana gelebilir.

Bu hafta hayatınızda önemli yenilikler olacaktır. Uzun zamandır size zarar verdiğini düşündüğünüz konularda yeni bir düzen arayışına gidebilirsiniz. Bu bir haftalık süreç hayatınızda neler yapacağınıza, eskinin harmanlanması ve yeninin oluşumu ile ilgili bir süreç yaşanacak. Tutulma Koç burcunun 19 derecesinde gerçekleşiyor, bu derece liderlerin, girişimcilerin ön plana çıkacağı süreçleri yaşatacak. Bireysel olarak hayatımızda hangi alanlarda yenilik istiyorsak gerçekleştirme gücümüz olacak.