Haftalık burç yorumları (13-19 Haziran 2022)

Yay burcunda Satürn destekli dolunay.

Yay burcundaki dolunay bize sırtımızdaki yüklerden kurtulmanın tam da zamanı demekte. İşleri bitirmek için kolları sıvıyalım.

Ay’ın konumu:

13-19 Haziran 2022 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü de Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Merkür’ün İkizler burcuna girişiyle başlıyoruz. Karşımızda çok daha güçlü ve akıl yürütmede çok daha hızlı olabileceğimiz bir aylık dönem kendini gösterecek. Bunun yanında hafta sonuna kadar hayaller gezegeni Neptün ile Güneş arasındaki çekişme hafta sonuna kadar yine bizi hayal kırıklıklarına açık bir halde bırakacak.

Malum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. 14’ünde, Yay burcunun 23 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay da Satürn’ü desteklediği için bir şeyleri derleyip toparlamak konusunda bu haftayı kullanmakta fayda var.

Hafta sonuna doğru Güneş’in eli cetvelli hoca Satürn ile sıkı fıkı halleri son bulmaya başlayacak. Olumlu desteğini gördüğümüz bu dolunay haftası bu anlamda bitirilmesi gerekenlerin daha kolay bitmesi adına elimizi güçlendirecek gibi durmakta.

Genel olarak haftaya baktığımızda gerilim unsurlarını çok da içinde barındırmasa da Yay burcundaki dolunay bize sırtımızdaki yüklerden kurtulmanın tam da zamanı demekte. İşleri bitirmek için kolları sıvıyalım.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)