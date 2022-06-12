Haftalık burç yorumları (13-19 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 12.06.2022 - 14:23 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 14:45
Yay burcunda Satürn destekli dolunay.
Yay burcundaki dolunay bize sırtımızdaki yüklerden kurtulmanın tam da zamanı demekte. İşleri bitirmek için kolları sıvıyalım.
Ay’ın konumu:
13-19 Haziran 2022 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü de Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Merkür’ün İkizler burcuna girişiyle başlıyoruz. Karşımızda çok daha güçlü ve akıl yürütmede çok daha hızlı olabileceğimiz bir aylık dönem kendini gösterecek. Bunun yanında hafta sonuna kadar hayaller gezegeni Neptün ile Güneş arasındaki çekişme hafta sonuna kadar yine bizi hayal kırıklıklarına açık bir halde bırakacak.
Malum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. 14’ünde, Yay burcunun 23 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay da Satürn’ü desteklediği için bir şeyleri derleyip toparlamak konusunda bu haftayı kullanmakta fayda var.
Hafta sonuna doğru Güneş’in eli cetvelli hoca Satürn ile sıkı fıkı halleri son bulmaya başlayacak. Olumlu desteğini gördüğümüz bu dolunay haftası bu anlamda bitirilmesi gerekenlerin daha kolay bitmesi adına elimizi güçlendirecek gibi durmakta.
Genel olarak haftaya baktığımızda gerilim unsurlarını çok da içinde barındırmasa da Yay burcundaki dolunay bize sırtımızdaki yüklerden kurtulmanın tam da zamanı demekte. İşleri bitirmek için kolları sıvıyalım.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu hafta yaşanacak olan dolunay sizi; yüksek öğrenim hayatınız, yurt dışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutum ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda hareketlendirebilir.
Boğa
Yay burcunda yaşayacağınız dolunay sizi; miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesini, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili konularda finallere götürebilir.
İkizler
Bu dolunay; eşiniz, ortaklıklarınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler başlıklarında tatlı bitişlere zorlayabilir.
Yengeç
Yay burcunda yaşanacak dolunay sizi; sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz ve iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında, gündelik koşturmanızla ilgili hareketlendirebilir.
Aslan
Bu hafta yaşanacak Yay burcundaki dolunay size; fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda “Tamam artık” dedirtebilir.
Başak
Bu hafta yaşayacağınız dolunay size; kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda artık olumlu finallere taşırken bu konuda tekrar düşündürtebilir.
Terazi
Aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda bu hafta dolunay etkisinde olacaksınız. Bırakmanız gerekenlerde ısrarcı olmamaya bakın.
Akrep
Üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğiniz alanları anlatan durumlar bu haftanın size yaşatacağı dolunay konuları. Bu konularda hayatınızda sizi zorlayan etmenlerden uzaklaşmak için iyi fırsatlar oluşabilir.
Yay
Bu hafta burcunuzda yaşayacağınız dolunay; hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda etkili olacak gibi görünmekte. O nedenle daha seçici olmanızda ve aceleci olmamanızda fayda var.
Oğlak
Bu hafta dolunayın etkisiyle; ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarınıza dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz ve ayrıca bilinçaltı ile ilgili bütün konularda bir hareketlilik yaşamanız olası. Kişisel gelişim konusunda bu haftayı kullanın derim.
Kova
Bu haftaya damgasını vuran dolunay sizi; sosyal konular başta olmak üzere, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konularda hareketli kılarken diğer yandan kendinizi derleyip toparlamak adına da fırsatlar sunabilir.
Balık
Yay burcunda yaşanacak dolunay; kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konuları ilgilendirecek. Bu başlıklarda değişim yaşamanız olası.