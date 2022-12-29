Merkür retrosu başladı: Merkür'ün gerilemesinin burçlara etkisi

Yılın son günlerinde Merkür retrosu
30 Aralık 2022 – 17 Ocak 2023 tarihleri arasında Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür, Oğlak burcunu anlatan ana başlıklarda hayatımızı yavaşlatıp ufak tefek aksiliklere neden olacakmış gibi görünmekte. Oğlak burcuna bakacak olursak insanlara kalıcı olanı yapılandırmasını öğütler ve doğal olarak çalışmayı, disiplini de beraberinde getirir.
Bu anlamda bu Merkür retrosunda özellikle iş ve kariyer konularında başladığımız ama bir türlü bitiremediğimiz işleri tekrar ele almak için fırsatları önümüze getirecek de diyebiliriz. Ve elbette Merkür retrosunun iletişim kazalarına da neden olacağını söylememize bile gerek yok. Bu süreçte bir türlü alınılamamış terfiler alınılabilir, maddi anlamda artık ümidimizi kestiğimiz yerlerden para ile ilgili olumlu gelişmelerde yine kulağımıza gelecek olabilir.
Merkür gerileme hareketinde ilk önce hayaller gezegeni Neptün ile olumlu bir etkide olacak ve ikinci haftasında ise yarattığı farkındalıklarla bizi şaşırtan Uranüs ile pozitif bir görünüm sergilerken diğer yandan kadersel döngüleri anlatan kuzey ve güney ay düğümlerine sert bir hava estirtecek olan Merkür, son retro haftasında ise majör bir etkide görünmeden tekrar düz hareketine dönecek.
Oğlak burcunda gerçekleşecek olan bu Merkür retrosu nispeten olumlu bir havada geçse de geçmişte yaptıklarımızın bir hesabını çıkarıp, gelecek için kalıcı işler gerçekleştirmek adına güzel planlamalar yapmamıza ciddi yardımı olacaktır.
“Yılın bu son günlerinde olmasa da olurdu” dedirten Merkür retrosu umarım 2023 ün iş ve para konusunda yüzümüzü güldürmeye vesile olur.
Doğduğunuz burçta Merkür retrosu boyunca iletişim aksamalarının yanı sıra temanızın ne olacağı hakkında bilgilenmek için “Merkür Oğlak Retro’sunun Burçlara olan Etkisi” yazısından okuyabilirsiniz.
KOÇ
Merkür retrosu sizin kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanınızda başlıyor; o nedenle özellikle bağlantılı olan çalışma arkadaşları ve para konusunda çok daha temkinli olmanızda fayda var. Günlük koşturmalarınızda ise ufak tefek aksilikler ve yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçeceğinizi de unutmayın.
BOĞA
Merkür retrosu sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran başlıklarda çok daha dikkatli olmanızı söylemekte. Mümkünse bu konularda yeni başlangıçlara girmeyin derim. Eğer bu alanda eskiden başlamış mevzularınız varsa onları dikkate almanızda fayda var.
İKİZLER
Konuşkan İkizler, Merkür retrosu başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler gibi konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. O nedenle bu konularda daha özenli olmanızda fayda var. Mutlaka eyleme geçecekseniz bilen birilerinden destek alın.
YENGEÇ
Merkür retrosu sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler, mahkemeler, avukatlarla olan işler ve açık düşmanlarınızı anlatan alanda gerçekleşecek. O nedenle bu ve bununla bağlantılı olaylarda daha dikkatli olmanızda ve geçmişte yaşanan deneyimlerin tekrar önünüze gelmesine neden olabilir.
ASLAN
Merkür retrosu sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda yavaşlatabilir veya eskiden yarım kalmış olan meseleleri tamamlamanız için önayak olabilir. Bu anlamda özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa daha dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim.
BAŞAK
Canım Başaklarım, Merkür retrosu yaklaşık 3 hafta boyunca aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar ve şansınıza dair meseleler konusunda sizi tatlı tatlı sıkıştırabilir. O nedenle özellikle spekülatif yatırımlara veya sonunu tam olarak görmediğiniz şeylere bu süreçte para yatırmamanızda ciddi fayda var.
TERAZİ
Benim canım Terazilerim, Merkür retrosu sizi daha çok gayrimenkul, korunma, kök aile, ebeveynler, örf, adet ve kişisel bağlılıkları anlatan konularda etkileyecek gibi duruyor. Bu ve bununla bağlantılı konularda ucun ucun eskiye dair mevzular ortaya dökülebilir. O nedenle bu süreçte sinirlerinize sahip çıkın.
AKREP
Bu Merkür retrosu yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız ve iletişimi anlatan alanda gerçekleşiyor. Bu konulara retro boyunca dikkat etmelisiniz. Özellikle bu ve buna benzer mevzularda önünüze iletişimle ilgili aksaklıklar çıkabilir. Yanlış anlamalara müsait durumlar oluşabilir. O nedenle hassasiyetinizi bu konulara daha çok yoğunlaştırın derim.
YAY
Merkür retrosu para ve parayla ilgili konularda olacak. O nedenle önümüzdeki haftalarda bu konulara dikkat edin. Özellikle yeni bir iş kurmak veya para transferi gibi mevzularda aksaklık ve hatalar oluşabilir. Bu anlamda gözleriniz açık olsun, yok yere para kaybetmek istemezsiniz.
OĞLAK
Merkür sizin burcunuzda geriliyor ve bu çok da kolay olacak gibi durmuyor. İletişime dikkat edin. Kendiniz için yeni bir şeylere başlamaktan ziyade, önceden başladığınız ama yılan hikayesine dönmüş olan mevzuları toparlamanız bu süreçte sizin için çok daha doğru olacak gibi görünüyor.
KOVA
Merkür retrosu sizin daha çok bilinçaltınızla ilgili konulara değinmenizi söyleyecek. Korkuların üzerine gitme zamanı. O nedenle kendinizi huzursuz hissettiğiniz mevzuların üzerine gidebilirsiniz. Bu süreçte özellikle geçmişten gelen psikolojik problemleri ele alabilirsiniz. Otoanaliz için ideal bir dönem.
BALIK
Merkür retrosu daha çok sosyal hayat, organizasyonlar, dernekler vb. konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. Bu ve buna benzer konularda daha temkinli olmanızda fayda var. Ve bu süreçte elbette harcamalara dikkat edin.