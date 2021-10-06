Merkür Retrosu burçları nasıl etkileyecek?

06.10.2021 - 14:37
MERKÜR RETROSU TERAZİ BURCUNDA
“Bu oynak Merkür yine geri gidiyor!” diye yazmaktan usandım, muhtemel siz de okumaktan.
26 Eylül–19 Ekim arasında yaşayacağımız bu üç haftalık gerileme daha önce de deneyimlediğimiz gibi sabrımızı yer yer sınayacak. Bu Merkür Retrosu'nda elbette ana tema ilişkiler olacaktır. Sonuçta Terazi burcunun hayatımıza kattığı en önemli unsurların başında, diploması, uzun süreli ilişkiler ve hukuki alanlar gelir. O nedenle Merkür retro hareketinde bize bir bakıma zamanında dil yarasından ötürü ilişkilerimizde yaşadığımız problemleri çözmek için davetiye çıkartacaktır.
Keza Merkür’ün ilk 10 günü biraz zorlu açılardan geçeceği için mümkün mertebe soğuk kanlılığınızı korumanız ve dolduruşa gelmeyecek pozisyonlarda kalmamız gerekebilir. Umarım bu Terazi Merkür Retrosu hepimizde özellikle ilişkilerimiz konusunda olumlu izler bırakır.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili Koçlar, Merkür Retrosu sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler, mahkemeler, avukatlarla olan işler ve açık düşmanlarınızı anlatan alanda gerçekleşecek. O nedenle bu ve bununla bağlantılı olaylarda daha dikkatli olmanızda ve geçmişte yaşanan deneyimlerin tekrar önünüze gelmesine neden olabilir.
Boğa
Sevgili Boğalar, Merkür Retrosu sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda yavaşlatabilir veya eskiden yarım kalmış olan meseleleri tamamlamanız için önayak olabilir. Bu anlamda özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa daha dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim.
var.
İkizler
Canım İkizler, Merkür Retrosu yaklaşık 3 hafta boyunca sizin aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar ve şansınıza dair meseleler konusunda sizi tatlı tatlı sıkıştırabilir. O nedenle özellikle spekülatif yatırımlara veya sonunu tam olarak görmediğiniz şeylere bu süreçte para yatırmamanızda ciddi fayda var.
Yengeç
Benim canım Yengeçlerim, Merkür Retrosu sizi daha çok gayrimenkul, korunma, kök aile, ebeveynler, örf, adet ve kişisel bağlılıkları anlatan konularda etkileyecek gibi duruyor o nedenle bu ve bununla bağlantılı konularda ucun ucun eskiye dair mevzular ortaya dökülebilir. O nedenle bu süreçte asabınıza dikkat edin.
Aslan
Sevgili Aslanlar, bu Merkür Retrosu sizin yakın çevremiz, kardeşler, arkadaşlarınız ve iletişimi anlatan alanda başlıyor. Bu konulara retro boyunca dikkat etmelisiniz. Özellikle bu ve buna benzer mevzularda önünüze iletişimle ilgili aksaklıklar çıkabilir. Yanlış anlamalara müsait durumlar oluşabilir. O nedenle hassasiyetinizi bu konulara daha çok yoğunlaştırın derim.
Başak
Sevgili Başaklar, Merkür Retrosu sizin para ve parayla ilgili konularda başlıyor. O nedenle önümüzdeki haftalarda bu konulara dikkat edin. Özellikle yeni bir iş kurmak veya para transferi gibi mevzularda aksaklık ve hatalar oluşabilir. Bu anlamda gözleriniz açık olsun, yok yere para kaybetmek istemezsiniz.
Terazi
Sevgili Teraziler, Merkür sizin burcunuzda geriliyor ve bu çok da kolay olacak gibi durmuyor. İletişime dikkat edin. Kendiniz için yeni bir şeylere başlamaktan ziyade, önceden başladığınız ama yılan hikayesine dönmüş olan mevzuları toparlamanız bu süreçte sizin için çok daha doğru olacak gibi görünüyor.
Akrep
Canım Akreplerim, Merkür Retrosu sizin daha çok bilinç altınızla ilgili konulara değinmenizi söyleyecek. Korkuların üzerine gitme zamanı. O nedenle kendinizi huzursuz hissettiğiniz mevzuların üzerine gidebilir. Bu süreçte özellikle geçmişten gelen psikolojik problemleri ele alabilirsiniz. Oto analiz için ideal bir dönem.
Yay
Sevgili Yaylar, Merkür Retrosu sizi daha çok sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar vb. konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. Bu ve buna benzer konularda daha temkinli olmanızda fayda var. Ve bu süreçte elbette harcamalara dikkat edin.
Oğlak
Merkür Retrosu sevgili Oğlaklar sizin kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanınızda başlıyor o nedenle özellikle bağlantılı olan çalışma arkadaşları ve para konusunda çok daha temkinli olmanızda fayda var. Günlük koşturmalarınızda ise ufak tefek aksilikler ve yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçeceğinizi de unutmayın.
Kova
Sevgili Kovalar, Merkür Retrosu sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran başlıklarda çok daha dikkatli olmanızı söylemekte. Mümkünse bu konularda yeni başlangıçlara girmeyin derim. Eğer bu alanda eskiden başlamış mevzularınız varsa onları dikkate almanızda fayda var.
Balık
Güzel gözlü balıklarım, neredeyse Ekim sonuna kadar yaşayacağınız Merkür Retrosu sizin başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. O nedenle bu konularda daha özenli olmanızda fayda var.