Merkür Retrosu burçları nasıl etkileyecek?

MERKÜR RETROSU TERAZİ BURCUNDA

“Bu oynak Merkür yine geri gidiyor!” diye yazmaktan usandım, muhtemel siz de okumaktan.

26 Eylül–19 Ekim arasında yaşayacağımız bu üç haftalık gerileme daha önce de deneyimlediğimiz gibi sabrımızı yer yer sınayacak. Bu Merkür Retrosu'nda elbette ana tema ilişkiler olacaktır. Sonuçta Terazi burcunun hayatımıza kattığı en önemli unsurların başında, diploması, uzun süreli ilişkiler ve hukuki alanlar gelir. O nedenle Merkür retro hareketinde bize bir bakıma zamanında dil yarasından ötürü ilişkilerimizde yaşadığımız problemleri çözmek için davetiye çıkartacaktır.

Keza Merkür’ün ilk 10 günü biraz zorlu açılardan geçeceği için mümkün mertebe soğuk kanlılığınızı korumanız ve dolduruşa gelmeyecek pozisyonlarda kalmamız gerekebilir. Umarım bu Terazi Merkür Retrosu hepimizde özellikle ilişkilerimiz konusunda olumlu izler bırakır.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)