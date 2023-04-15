11 gün boyunca uyanık kalan adam üzerinde yarattığı korkunç etkileri paylaştı

"DİĞER KİŞİLİĞİME DAİR ANLIK GÖRÜNTÜLER GÖRDÜM"

11 gün boyunca uyanık kaldıktan sonra, diğer kişiliğine dair görüntüler gördüğünü belirten Wright şu sözleri söyledi "O noktada beynin diğer taraflarında, diğer kişiliğime dair anlık görüntüler gördüm.



Çoğunlukla ilkel bir saçmalık olarak görülüyor ancak halen devam eden bir gelenek. Bunun hakkında çok kişi ile konuştum, elbette yoruluyorlar ama sonucunda başka bir şeyin anlık görüntülerini görüyorlar. Tüm bunlar başta iyi hissettirmiyor, ancak diğer taraftaki ödül buna değiyor" dedi.