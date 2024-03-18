Hollanda'da Filistin'e sergisi: Meydana 14 bin çocuk ayakkabısı bırakıldı
Hollanda'nın Utrecth kentindeki Vredenburg Meydanı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 14 bin çocuk ayakkabısı sergilendi.
NL Times'ın haberine göre, Hollanda merkezli "Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı" tarafından organize edilen eylemde Gazze'de İsrail'in saldırılarının yanı sıra açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden yaklaşık 14 bin çocuğun anısına meydana konan ayakkabılara her on dakikada bir yenisi eklendi.