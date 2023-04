5 bin yıl önce soyu tükendi: Mamut DNA’sından köfte yapıldı

"ALTERNATİF ET ÜRETİM BİÇİMLERİ MÜMKÜN"

Vow'un kurucusu Tim Noakesmith, "Şu anda elde edebileceğiniz her şeyden tamamen farklı bir şey yapmak istedik. Mamutların soyu iklim değişikliği nedeniyle tükendi. Şu anda da geleneksel et yetiştiriciliği küresel ısınmaya neden olan faktörlerin başında geliyor. Bu yüzden mamut DNA’sı kullanarak, alternatif et üretim şekillerinin mümkün olduğunu gösterdik.” diye konuştu.