7 soruda İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı
İsrail-Hamas çatışmalarının 11. gününde; 17 Ekim 2023 akşamında İsrail güçleri, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Hava saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybederken katliam sebebiyle İsrail’e tüm dünyadan tepkiler geldi. 7 soruda İsrail’in hastane katliamına dair bilmeniz gerekenler…
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANE KATLİAMINDA NE OLDU?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürerken İsrail bugün de saldırılarına devam etti.
Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti öncesine denk geldi.
İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirildi.
İLGİLİ HABER | İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti