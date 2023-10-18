7 soruda İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı

KATLİAMA KİM, NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?

Birleşmiş Milletler, "Okullar, hastaneler hedef değildir. Sİviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara son verilmeli" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

UNICEF, "Gazze'deki hastane saldırısını şiddetle kınıyoruz, çocuklar da dahil tüm siviller korunmalı" açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

AB Konseyi Başkanı Michel, sivil altyapıya saldırının uluslararası hukuka uygun olmadığına vurgu yaparak, "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." dedi.

Filistin, Mısır ve Ürdün, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti.

ABD Başkanı Biden, "Hastanede yaşanan patlama nedeniyle çok üzgün ve ökfeliyim" dedi.

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