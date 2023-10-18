7 soruda İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı

İsrail-Hamas çatışmalarının 11. gününde; 17 Ekim 2023 akşamında İsrail güçleri, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Hava saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybederken katliam sebebiyle İsrail’e tüm dünyadan tepkiler geldi. 7 soruda İsrail’in hastane katliamına dair bilmeniz gerekenler…

7 soruda İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı - 1

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANE KATLİAMINDA NE OLDU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürerken İsrail bugün de saldırılarına devam etti.

Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti öncesine denk geldi. 

İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirildi.

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DÜNYA HABERLERİ

7 soruda İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı - 2

EL-EHLİ BAPTİST HASTANESİ NE ZAMAN AÇILDI?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısıyla gündeme gelen ve yaklaşık 500 kişinin yaşamını yitirdiği Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi, 1882’den beri bölgede hizmet veriyor.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Anglikan Kilisesi'nin Kilise Misyoner Topluluğu (CMS) aracılığıyla 1882’de kuruldu.

ABD merkezli Güneyli Baptist Toplumu'nun 1954 ila 1982'de işlettiği hastanenin yönetimi, daha sonra Filistin Anglikan Piskoposluğuna devredildi.

E​​​​​l-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze'deki en eski hastane olarak biliniyor.

7 soruda İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı - 3

GAZZE'DEKİ HASTANEYİ KİM VURDU?

Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Hamas ise "Bu bir soykırımdır" ifadesini kullandı. 

Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, hastanede "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğu" iddia edildi.

7 soruda İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı - 4

HASTANE KATLİAMINDA HANGİ BOMBA KULLANILDI?

Uzmanlar, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin, Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretlerin, patlamanın sesinin ve şiddetinin, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) ABD üretimi Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğini söylüyor.

430 kilogram patlayıcı taşıyabilen MK-84, toplam  910 kilogram ağırlığında.

7 soruda İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı - 5

KATLİAMA HANGİ ÜLKE, NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin Gazze'deki hastane saldırısına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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KATLİAMA KİM, NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?

Birleşmiş Milletler, "Okullar, hastaneler hedef değildir. Sİviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara son verilmeli" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

UNICEF, "Gazze'deki hastane saldırısını şiddetle kınıyoruz, çocuklar da dahil tüm siviller korunmalı" açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

AB Konseyi Başkanı Michel, sivil altyapıya saldırının uluslararası hukuka uygun olmadığına vurgu yaparak, "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." dedi.

Filistin, Mısır ve Ürdün, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti.

ABD Başkanı Biden, "Hastanede yaşanan patlama nedeniyle çok üzgün ve ökfeliyim" dedi.

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7 soruda İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı - 7

VATANDAŞLAR KATLİAMA NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye yönelik hava saldırısının ardından yurt genelinde binlerce kişi İsrail'i protesto ediyor.

İstanbul'da da binlerce kişi İsrail'in hastane katliamını protesto için sokaklara çıktı.

Vatandaşlar, akşam saatlerinde ellerinde Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.


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7 soruda İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı - 8

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye yönelik hava saldırısının ardından yurt genelinde binlerce kişi İsrail'i protesto ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, protesto gösterilerine katılan vatandaşlara itidal çağrısı yaptı.

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