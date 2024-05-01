ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi
Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencilerin Filistin protestosu sürüyor. Gösterilerin başladığı Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, dekanlığın da bulunduğu binayı bastı. Bugün kampüse girerek öğrencilere müdahalede bulunan polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.
ABD’nin New York kentinde 18 Nisan’da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar sürerken, Columbia Üniversitesi öğrencileri Vietnam Savaşı karşıtı protestolar sırasında işgal edilen birkaç yapıdan biri olan Hamilton Hall binasını işgal etti.