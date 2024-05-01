ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencilerin Filistin protestosu sürüyor. Gösterilerin başladığı Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, dekanlığın da bulunduğu binayı bastı. Bugün kampüse girerek öğrencilere müdahalede bulunan polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 1

ABD’nin New York kentinde 18 Nisan’da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar sürerken, Columbia Üniversitesi öğrencileri Vietnam Savaşı karşıtı protestolar sırasında işgal edilen birkaç yapıdan biri olan Hamilton Hall binasını işgal etti.

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ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 2

Taşıdıkları mobilya ve metal parçaları ile barikat kuran öğrenciler, Gazze'de İsrail saldırısıyla öldürülen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın adına ithafen binaya “Hind's Hall” adını verdi.

ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 3

Columbia Üniversitesi Sözcüsü Ben Chang ise yaptığı açıklamada Hamilton Hall'u işgal eden öğrencilerin mülke zarar vererek ve binaya girişi engelleyerek suç işlediğini savundu. Chang, öğrencilerin işgali sürdürmeleri halinde okuldan atılma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 4

Olaylara ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Ulusal Güvenlik Koordinatörü John Kirby, yaşananların barışçıl değil aksine hatalı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Ayrıca daha önce cumhuriyetçiler tarafından gündeme getirilen Federal askeri güçlerin üniversitelere müdahale talebi reddedildi.

ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 5

Gelişmelerin ardından New York Polis Departmanı’na bağlı çok sayıda polis Columbia Üniversitesi kampüsüne girerek göstericilere müdahalede bulundu.

ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 6

Polislerin işgal edilen Hamilton Hall binasına girmesiyle çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 7

BİNİ AŞKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde 18 Nisan’da başlayan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki üniversitelere yayılmıştı. Üniversitelerde kamp kurarak İsrail’e saldırılarına son verme çağrısı yapan ve üniversitelerini İsrail’e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmeye çağıran öğrenci ve akademisyenlerden bini aşkın kişi gözaltına alınmıştı.

ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 8

POLİS KAMPÜSE GİRDİ

ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 9
ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 10
ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 11
ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 12
ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 13
ABD öğrenci protestoları: Üniversite binasını işgal eden öğrencilere polis müdahalesi - 14
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