ABD seçim sonuçlarında son durum: ABDnin yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? ABD'nin yeni Başkanı Trump mı, Harris mi?

ABD seçim sonuçlarında anlık veriler dakika dakika NTV Haber'de! ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ve Donald Trump seçim sonuçları tüm dünya tarafından merak ediliyor. Oy sayma işlemlerinin başlamasıyla eyalet eyalet seçim sonuçları ve ABD seçim haritası açıklandı. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne? Demokrat Parti adayı Kamala Harris mi yoksa Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump mı seçimi kazandı? ABD seçimlerinde adayların anlık oy oranları nedir? ABD seçimlerini kim kazandı? İşte 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları.

ABD seçim sonuçlarında son durum: ABDnin yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? ABD'nin yeni Başkanı Trump mı, Harris mi? - 1

2024 ABD başkanlık seçimi için oylar sayılmaya devam ederken, ABD'nin yeni başkanının kim olacağı merak ediliyordu. 270 delegeye ulaşan başkan adayı, ABD'nin yeni Başkanı olarak görevini sürdürecek. ABD seçim sonuçlarında son durum, oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve güncel oy oranlarının paylaşılmasıyla birlikte belli oldu. Tüm dünyanın merakla beklediği yeni ABD Başkanı'nın kim olduğu, delege sonuçları sonrası açıklandı. Peki, 2024 ABD seçim sonuçlarında son durum ne? ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı?

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ABD seçim sonuçlarında son durum: ABDnin yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? ABD'nin yeni Başkanı Trump mı, Harris mi? - 2

2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 28’inde galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 295 olurken, 19 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 226 delege elde etti.

Trump’ın kazandığı eyaletler (28): Michigan, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin, Alaska

Harris’in kazandığı eyaletler (19+1) : Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire, Maine, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi

ABD seçim sonuçlarında son durum: ABDnin yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? ABD'nin yeni Başkanı Trump mı, Harris mi? - 3

5 MİLYON FARK ATTI

AP'nin yayımladığı resmi olmayan verilere göre, 50 eyaletin 45'inde sonuçlar açıklanırken, Trump yaklaşık 71 milyon oy aldı.

Rakibi Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı.

ABD geneli oy sayılarında Harris'i önde gösteren anketlerin aksine Trump, 50 eyaletin 27'sinde rakibine karşı zafer elde etmeyi başardı. Harris ise 18 eyaletin yanı sıra Washington DC bölgesinde seçimi kazandı.

Trump'ın aldığı oy oranı da yüzde 51 oldu.

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ABD seçim sonuçlarında son durum: ABDnin yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? ABD'nin yeni Başkanı Trump mı, Harris mi? - 4

SEÇİMİ KAZANAN ADAY 20 OCAK'TA KOLTUĞA OTURACAK

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

ABD seçim sonuçlarında son durum: ABDnin yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? ABD'nin yeni Başkanı Trump mı, Harris mi? - 5

CUMHURİYETÇİLER SENATO'DA ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı.

West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.

Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

ABD seçim sonuçlarında son durum: ABDnin yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? ABD'nin yeni Başkanı Trump mı, Harris mi? - 6

CUMHURİYETÇİLER ADAYI DONALD TRUMP KİMDİR?

New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde dünyaya gelen Trump, emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı.

Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olarak, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi.

2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı program yapmaya başlayan Trump, bu sayede dünya çapında tanındı.

Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020'de ABD başkanlığı yaptı.

ABD seçim sonuçlarında son durum: ABDnin yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? ABD'nin yeni Başkanı Trump mı, Harris mi? - 7

DEMOKRATLARIN ADAYI KAMALA HARRİS KİMDİR?

Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi.

Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti.

Joe Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.

Harris halen Demokrat Partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor ve başkanlık seçimlerinde galip gelirse ülkenin ilk kadın başkanı olacak.

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