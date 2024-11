ABD seçim sonuçlarında son durum: ABDnin yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? ABD'nin yeni Başkanı Trump mı, Harris mi?

2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 28’inde galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 295 olurken, 19 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 226 delege elde etti.

Trump’ın kazandığı eyaletler (28): Michigan, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin, Alaska



Harris’in kazandığı eyaletler (19+1) : Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire, Maine, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi