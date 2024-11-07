ABD seçim sonuçlarında son durum: ABDnin yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? ABD'nin yeni Başkanı Trump mı, Harris mi?
ABD seçim sonuçlarında anlık veriler dakika dakika NTV Haber'de! ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ve Donald Trump seçim sonuçları tüm dünya tarafından merak ediliyor. Oy sayma işlemlerinin başlamasıyla eyalet eyalet seçim sonuçları ve ABD seçim haritası açıklandı. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne? Demokrat Parti adayı Kamala Harris mi yoksa Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump mı seçimi kazandı? ABD seçimlerinde adayların anlık oy oranları nedir? ABD seçimlerini kim kazandı? İşte 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları.
2024 ABD başkanlık seçimi için oylar sayılmaya devam ederken, ABD'nin yeni başkanının kim olacağı merak ediliyordu. 270 delegeye ulaşan başkan adayı, ABD'nin yeni Başkanı olarak görevini sürdürecek. ABD seçim sonuçlarında son durum, oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve güncel oy oranlarının paylaşılmasıyla birlikte belli oldu. Tüm dünyanın merakla beklediği yeni ABD Başkanı'nın kim olduğu, delege sonuçları sonrası açıklandı. Peki, 2024 ABD seçim sonuçlarında son durum ne? ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı?