ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Çin'e karşı mücadelesinin uzun tarihi

HU’YA MEKTUPLAR

2002 yılında dönemin Çin Başkan Yardımcısı Hu Jintao ile yaptığı görüşmede Pelosi, Çin ve Tibet'teki aktivistlerin tutuklanması ve hapsedilmesiyle ilgili endişelerini dile getiren ve serbest bırakılmaları için çağrıda bulunan dört mektubu ona iletmeye çalıştı. Hu mektupları kabul etmedi.

Yedi yıl sonra Hu, Pelosi'nin kendisine, o zamanki Çin Devlet Başkanı tarafından, önde gelen muhalif Liu Xiaobo da dahil olmak üzere siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunan başka bir mektubu elden teslim ettiği bildirildi.

Liu, 2010 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi seçildi, ancak ödülü kabul etmek için Norveç'e gitmesine izin verilmedi. Çin’de gözaltındayken 2017 yılında kanserden öldü.