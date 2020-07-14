ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.

Anadolu Ajansı 14.07.2020 - 23:55

ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 1
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekildi.
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 2
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 3
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 4
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 5
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 6
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 7
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 8
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 9
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 10
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 11
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 12
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 13
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 14
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 15
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 16
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 17
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı - 18

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