ABD'de can kaybı 39'a çıktı (Corona virüs 50 eyaletten 46'sına yayıldı)

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, ‘’İşlerin düzelmesi aylar sürebilir. Bu uzun ve acı dolu bir dönem olacak, sonunda bazı New Yorkluları kaybedeceğiz.’’ ifadelerine kullandı.

New York şehri sınırları içinde, 42'si son iki gün olmak üzere şu ana kadar 95 vakanın tespit edildiğine dikkati çeken De Blasio, ‘’Şehirde vaka sayısının önümüzdeki haftaya kadar bine ulaşması bekleniyor. Şu an 29 kişi zorunlu, bin 700'den fazla kişi de evinde gönüllü karantina altında.' diye konuştu.