ABD'de corona virüs kaynaklı ölümler hızla artıyor

ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı 2 bin 800'ü geçti. Ölü sayısı ise 49'den 58'e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsü testi negatif çıktı. Trump daha önce test yapmayı reddediyordu.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.03.2020 - 07:17

ABD'de corona virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre ABD genelindeki corona virüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Cumartesi sabah saatlerinde 49 olarak bildirilen ölü sayısı aynı gün akşam saatlerinde 58 olarak güncellendi.

Gündüz saatlerinde corona virüs kaynaklı ilk ölümü açıklayan New York eyaletinin ardından, başkent Washington DC ile komşu olan Virginia eyaletinde ve Louisiana eyaletinde de corona virüs kaynaklı ilk ölümlerin gerçekleştiği kaydedildi.

TRUMP'IN CORONA VİRÜS TESTİ "NEGATİF" ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı belirtildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın corona virüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.

Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım" ifadesini kullandı.

Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip corona virüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Coronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin corona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

İNGİLTERE VE İRLANDA DA YASAK LİSTESİNDE ABD yönetimi, Avrupa'dan ABD'ye gelen tüm seyahatleri askıya aldığı yasak listesine İngiltere ve İrlanda'yı da eklediğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Schengen bölgesi ülkelerinin tamamını kapsayan yasak listesine İngiltere'deki vaka ve ölümlerin artması sebebiyle bu ülkeyi ve İrlanda'yı da eklediklerini söyledi.

Diğer yandan Beyaz Saray'daki tüm görevlilerin ve medya mensuplarının düzenli olarak virüse karşı ön tedbir kapsamında "ateşlerinin ölçülmesine" başlandığı açıklandı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ateş ölçüm uygulamasının Mike Pence dahil herkesi kapsadığı ve ateşi 100F (37.8C) üzerinde olan kişilerin şüpheli kabul edileceği bilgisi yer aldı.

16 EYALETTE OKULLAR KAPANDI ABD’de corona virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı belirtildi.

Söz konusu okulların kapanması, bu okullarda "yemek desteği programından" faydalanan dar gelirli ailelerin çocuklarının kahvaltı ve öğle yemeklerine erişmesini ciddi şekilde zorlaştırdı.

New York ve Los Angeles gibi yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz ya da indirimli yemek desteği alan yüz binlerce çocuğun okulların kapanmasıyla zor durumda kaldığı, bu çocukların evlerine yemeklerin nasıl ulaştırılacağı konusundaki tartışmalar ulusal medyaya yansıdı yansıdı.

Yerel yetkililer, acele ile alınan okul kapatma kararları neticesinde yemek desteğinin söz konusu dar gelirli ailelere nasıl ulaştırılacağı konusunda hazırlıksız yakalandıklarını ifade ediyor.

ABD'de ana okulu ile 8. sınıf arasında eğitim gören 50 milyon ilköğretim öğrencisinden yaklaşık 22 milyonu, günlük beslenmeleri için ücretsiz ya da indirimli yemek destek programına ihtiyaç duyuyor.