ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) "dünyanın en çirkin köpeği"ni belirlemek üzere yarışma düzenlendi. Bu unvanı kazanansa 17 yaşındaki bir köpek oldu.

Haberler - NTV 25.06.2022 - 14:07

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaleti sıra dışı bir yarışmaya ev sahipliği yaptı.

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 2

Petaluma kasabasındaki etkinlikte çok sayıda köpek, "en çirkin" seçilmek için yarıştırıldı.

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 3

En çirkin köpek yarışması, bu yıla kadar 31 kez düzenlenmişti.

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 4

Yarışmaya verilen iki yıllık pandemi arası, bu sene sona erdi.

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 5

Yarışmada jüri üyeleri, köpekleri tek tek inceledi.

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 6

Jüriyi etkilemeyi başaransa, yarışa Arizona'dan katılan, sahiplenilmiş köpek "bay mutlu yüz" oldu.

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 7

İşte, 'bay mutlu yüz'ün fotoğrafı...

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 8

"En çirkin" seçilen "bay mutlu yüz", 17 yaşında. Vücudunda fazla tüyü yok.

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 9

"Dünyanın en çirkini" seçilerek, sahibi
48 yaşındaki müzisyen Jeneda Benally'ye para ödülü ile bir kupa kazandırdı.

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 10

Benally, yarışmanın ardından köpeğini öpücüklere boğdu.

Benally, ''Dünyanın en çirkin köpeğine sahip olduğumu hissediyor muyum bilmiyorum. Ama dünyanın en sevimli köpeğine sahip olduğumu biliyorum'' dedi. 

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 11

Bay mutlu yüz, sahibiyle birlikte televizyon programına da çıkacak.

ABD'de dünyanın 'en çirkin' köpeği seçildi - 12

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