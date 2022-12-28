ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti

ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ülkenin birçok yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı. Fırtınadan dolayı Buffalo Niagara Uluslararası Havaalanı kapalı kalmaya devam ederken, ekipler, havaalanında kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. ABD Başkanı Biden ise kar fırtınası nedeniyle uçuşları iptal olan binlerce kişiyi Ulaştırma Bakanlığına yönlendirdi.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 1

ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ülkenin birçok yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 2

ABD hava yolu trafiğini takip eden FlghtAware'e göre sadece bugün hava koşulları yüzünden ülke içinde 4 bin 756 uçuş iptal edilirken son 4 günde gerçekleştirilemeyen uçuş sayısı 15 bine yaklaştı.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 3

Ülke içi hava yolu ulaşımında bugün 12 bin 134 uçuş ise gecikmeli olarak gerçekleştirilebildi. Rötar yapan hava yolu firmalarının peronlarında on binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 4

ABD'nin doğu eyaletlerinde etkisini artıran soğuk hava şartları yüzünden hava yolundaki aksamaların devam etmesi bekleniyor.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 5

Yetkililer, Kansas ve Kentucky eyaletlerinde, olumsuz hava koşulları yüzünden yaşanan trafik kazalarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 6

Ohio'da kaygan zemin nedeniyle yaşanan kazalarda 9, Missouri'de 1 kişinin öldüğü belirtildi.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 7

Arktik hava koşullarının en belirgin hissedildiği New York'un Erie ilçesinde ise can kayıpların çoğunun, ambulans gecikmesi, arabada donma ve soğuğa bağlı kalp kriziyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 8

New York Valisi Kathy Hochul, basın toplantısında, Buffalo kentinde, "Fırtına sırasında sürücülerce terk edilmiş çok sayıda aracın bulunduğu", kurtarma ekiplerinin evinde veya aracında mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bilgisini paylaştı.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 9

Buffalo Belediyesi yetkilileri, kurtarma çalışmalarında kullanılan bazı vasıtaların da mahsur kaldığı ve diğer çekici araçlarla kurtarıldığını açıkladı.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 10

"Dışarıda olmak hâlâ tehlikeli bir durum." ifadesini kullanan Vali Hochul, Twitter'dan, bugün bölgedeki otoyolların yeniden açılacağının müjdesini verdi.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 11

Buffalo'nun da içinde olduğu Erie'de en az 27 can kaybına neden olan fırtınanın en son 1977'de yaşanan tipiden daha şiddetli olduğu vurgulandı.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 12

SON 40 YILIN EN ŞİDDETLİSİ

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 13

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 14

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 15

Soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 16

HAVALİMANI KAPALI KALMAYA DEVAM EDİYOR

Fırtınadan dolayı Buffalo Niagara Uluslararası Havaalanı kapalı kalmaya devam ediyor.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 17

BİDEN'DEN UÇUŞLARI İPTAL EDİLENLERE MESAJ

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle uçuşları iptal olan binlerce kişiyi Ulaştırma Bakanlığına yönlendirdi.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 18

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Noel tatili boyunca olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce uçuşun iptal edildiğini belirten Biden, hava yolu şirketlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi için çabaladıklarını kaydetti.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 19

Biden, iptallerden etkilenen yolcuların, hava yolu şirketlerinden geri ödeme alıp alamayacaklarını kontrol edebilmeleri için ise Ulaştırma Bakanlığının ilgili sitesini paylaştı.

ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 20
ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 21
ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 22
ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 23
ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 24
ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 25
ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 26
ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 27
ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 28
ABD'de hayat durdu: Kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti - 29

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