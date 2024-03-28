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ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde köprüyü yıkan gemi kazasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Gemi kaptanının kazadan beş dakika önce uyarı sinyali gönderdiği ve kazaya 2 dakika kala da geminin kontrolden çıktığını duyurduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 6 köprü çalışanından ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin motor arızasına kirli yakıtın neden olduğu yönünde iddialar var.

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer, köprü faciasını soruşturuyor.

ORİJİNALİ 5 YILDA YAPILMIŞTI

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 2

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dali isimli yük gemisinin Baltimore eyaletindeki Francis Scott Key köprüsünü yıkmasından sonra nehre düşüp hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin cansız bedeni bulundu. 

İşçilerinin tamamının göçmen olduğu belirlendi.

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 3

Amerikan Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili son bilgileri paylaştı.

Ekipler köprü enkazında bekletilen gemiye çıktı.
Kaza sırasında gemide 2 kaptan ve 21 mürettebatın olduğu açıklandı.

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 4

Gemide 4 bin 700 konteyner olduğu ve 56'sının tehlikeli madde içerdiği ancak halk sağlığı için sorun teşkil etmediği belirtildi.

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 5


Geminin kara kutu olarak adlandırılan veri kaydedicisinin çözümleme aşaması da başladı. Kazadan önceki 6 saatlik bilgilerin yeraldığı cihazın kaza anında durduğu ancak ses kaydının sürdüğü ortaya çıktı.

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 6

KAZANIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKIYOR

İlk bilgilere göre, Kaptan uyarı sinyalini kazadan 5 dakika önce göndermiş, iki dakika önce de geminin tüm gücünü kaybettiğini, kontrolden çıkarak köprüye doğru sürüklendiklerini belirtmiş.

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 7

SORUŞTURMA 2 YILA KADAR UZAYABİLİR

Ses kayıtlarına göre, yetkililer köprüdeki işçilere trafiği kesmeleri çağrısı yapmış ve saniyeler içinde de işçiler araç geçişini durdurabilmek için seferber olmuş. Kaza anıyla ilgili ayrıntılara, kaptanların bugün vereceği ifadenin ışık tutması bekleniyor. Soruşturmanın 2 yıla kadar uzayabileceği aktarıldı.

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 8

İlk belirlemelere göre, gemi elektrik kesintisinden sonra güç kaybı yaşadı. Uzmanlar, bu güç kaybına kirli yakıt kullanımının sebep olması ihtimali üzerinde duruyor.

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 9

3 futbol sahası uzunluğundaki gemide görevli bir kişi Amerikan Fox News'e konuştu. Makine dairesinin yanmış yakıt kokusuyla kaplandığını söyledi.

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 10

47 yıl önce yapılan köprünün mayıs ayında yapılan rutin denetiminde olumlu rapor aldığı ancak ayaklarında olası darbenin etkisini azaltacak ek koruma katmanının olmadığı belirtildi..

ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu? - 11
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