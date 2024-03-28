ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu?
Amerika Birleşik Devletleri'nde köprüyü yıkan gemi kazasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Gemi kaptanının kazadan beş dakika önce uyarı sinyali gönderdiği ve kazaya 2 dakika kala da geminin kontrolden çıktığını duyurduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 6 köprü çalışanından ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin motor arızasına kirli yakıtın neden olduğu yönünde iddialar var.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer, köprü faciasını soruşturuyor.