ABD'de köprüyü yıkan gemi soruşturması: Motor arızasına kirli yakıt mı neden oldu?

SORUŞTURMA 2 YILA KADAR UZAYABİLİR

Ses kayıtlarına göre, yetkililer köprüdeki işçilere trafiği kesmeleri çağrısı yapmış ve saniyeler içinde de işçiler araç geçişini durdurabilmek için seferber olmuş. Kaza anıyla ilgili ayrıntılara, kaptanların bugün vereceği ifadenin ışık tutması bekleniyor. Soruşturmanın 2 yıla kadar uzayabileceği aktarıldı.