ABD'nin 'Çernobil'i: Ohio'da kimyasal felaket

Kasabadaki dostlarının sürekli paniklediğini ve tetikte olduğunu belirten Ratner, "Bu olayın uzun süreli duygusal ve psikolojik etkilerine bakmamız gerekiyor. İnsanlar, tren sesi duyunca, çocukları dışarı çıkınca ya da köpekler yanlışlıkla dışarda kirlenmiş su içerse diye endişeleniyor. Bu çok ciddi. Bu, nesiller boyu devam edebilir. Bu kimyasal gaz ya da büyük bir buluttan daha büyük bir şey." diye konuştu.