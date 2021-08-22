ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp

ABD'nin doğu eyaleti Tennessee'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi kayboldu.

AP - Reuters - Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 11:43

ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 1
Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansından (TEMA) yapılan açıklamada, eyaletin birçok bölgesinde şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi.
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 2
Humphreys Polis Şefi Chris Davis, yaptığı açıklamada, sellerde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, ekiplerin kayıp 31 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 3
TEMA’nın açıklamasında seller nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.


ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 4

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Sellerden etkilenen bölgelere helikopter ve yardım ekipleri sevk edildi.
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 5
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 6
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 7
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 8
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 9
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 10
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp - 11

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