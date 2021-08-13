Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi

İNGİLTERE 600 ASKER GÖNDERİYOR

İngiltere Savunma Bakanlığı ise 600 asker göndereceğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ayrıca İngiliz büyükelçiliğini başkentin merkezine daha yakın, potansiyel olarak daha güvenli bir yere taşıyacağını söyledi.

Diğer taraftan şimdiye kadar, 200 kadar İngiliz diplomat ve asker tahliye edildi, ancak kesin rakam verilmedi. İngiltere'de 4 bin kadar hak sahibi Afgan'ı tahliye etmeyi bekliyor. Diğer batılı hükümetler de, Taliban'ın ülke çapındaki amansız ilerleyişine ilişkin korkular arasında elçilik personelinin tahliyesi için planlarını hızlandırıyor.