Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 13.08.2021 - 10:03 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 17:32
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 24-48 saat içinde Afganistan'ın başkenti Kabil'in uluslararası havaalanına ulaşacak olan 3 bin ordu personelinden oluşan üç tabur asker yolladığını duyurdu.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, takviyelerin ABD’lilerle çalışan ve dolayısıyla özel göçmen vizeleri almış olan ABD vatandaşları ve Afganların "güvenli ve düzenli” bir şekilde tahliye edilmesine yardımcı olacağını söyledi.
Kirby, “Sahadaki güvenlik durumunu endişeyle çok yakından izliyoruz. Bu konuda ihtiyatlı ve sorumlu olmak ve halkımızın güvenliği için ihtiyatlı olmak bitene kadar beklemekten çok daha iyidir” diye konuştu.
İngiltere Savunma Bakanlığı ise 600 asker göndereceğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ayrıca İngiliz büyükelçiliğini başkentin merkezine daha yakın, potansiyel olarak daha güvenli bir yere taşıyacağını söyledi.
Diğer taraftan şimdiye kadar, 200 kadar İngiliz diplomat ve asker tahliye edildi, ancak kesin rakam verilmedi. İngiltere'de 4 bin kadar hak sahibi Afgan'ı tahliye etmeyi bekliyor. Diğer batılı hükümetler de, Taliban'ın ülke çapındaki amansız ilerleyişine ilişkin korkular arasında elçilik personelinin tahliyesi için planlarını hızlandırıyor.
Afganistan'da Taliban hükümet güçlerine ağır darbe indirdi. Ülkenin ikinci ve üçücü büyük kentleri, Kandahar ve Herat Taliban'ın kontrolüne geçti.
Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.