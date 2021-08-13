Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi. Diğer taraftan, ABD ve İngiltere, Taliban Afganistan’ın başkenti Kabil’e doğru ilerlerken; diplomatlarının, askerlerinin ve vatandaşlarının yanı sıra onlarla birlikte çalışan binlerce Afganı tahliye etmek için takviye güçleri gönderdiğini duyurdu.

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 13.08.2021 - 10:03 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 17:32

Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 1

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),  24-48 saat içinde Afganistan'ın başkenti Kabil'in uluslararası havaalanına ulaşacak olan 3 bin ordu personelinden oluşan üç tabur asker yolladığını duyurdu. 

Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 2

Pentagon Sözcüsü John Kirby, takviyelerin ABD’lilerle çalışan ve dolayısıyla özel göçmen vizeleri almış olan ABD vatandaşları ve Afganların "güvenli ve düzenli” bir şekilde tahliye edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 3

Kirby, “Sahadaki güvenlik durumunu endişeyle çok yakından izliyoruz. Bu konuda ihtiyatlı ve sorumlu olmak ve  halkımızın güvenliği için ihtiyatlı olmak  bitene kadar beklemekten çok daha iyidir” diye konuştu. 

Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 4

İNGİLTERE 600 ASKER GÖNDERİYOR

İngiltere Savunma Bakanlığı ise 600 asker göndereceğini açıkladı.  İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ayrıca İngiliz  büyükelçiliğini başkentin merkezine daha yakın, potansiyel olarak daha güvenli bir yere taşıyacağını söyledi.

Diğer taraftan şimdiye kadar, 200 kadar İngiliz diplomat ve asker tahliye edildi, ancak kesin rakam verilmedi.  İngiltere'de 4 bin kadar hak sahibi Afgan'ı tahliye etmeyi bekliyor. Diğer batılı hükümetler de, Taliban'ın ülke çapındaki amansız ilerleyişine ilişkin korkular arasında elçilik personelinin tahliyesi için planlarını hızlandırıyor.

Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 5

TALİBAN 18 VİLAYET MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ

Afganistan'da Taliban hükümet güçlerine ağır darbe indirdi. Ülkenin ikinci ve üçücü büyük kentleri, Kandahar ve Herat Taliban'ın kontrolüne geçti. 

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.

Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 6
Ülkenin güneyinde, Pakistan sınırında yer alan Kandahar, 1994'te Taliban'ın doğuduğu yer.
Uzun yıllar Taliban'ın kalesi konumundaki kent, aynı zamanda stratejik öneme sahip bir ticaret merkezi.
Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 7
Kandahar, 20 yıl boyunca Amerikan ordusunun ülkedeki ikinci büyük askeri üssüne de ev sahipliği yaptı.

Kandahar'ın komşusu Helmand vilayetinin merkezi Laşkargah da Taliban'ın kontrolüne geçti.
Helmand, ülkede afyon üretiminin yapıldığı bölge olarak dikkat çekiyor.
Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 8
İran sınırındaki ülkenin üçüncü büyük kenti Herat da Taliban'ın kontrolünde.
Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 9
Ülkenin önde gelen savaş ağalarından, "Herat Aslanı" lakaplı eski askeri komutan Muhammed İsmail Han'ın Taliban tarafından yakalandığı belirtiliyor.
Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 10
80'lerde Sovyet işgaline karşı savaşan Han, Taliban'a karşı kurulan Kuzey İttifakı'nın önde gelen isimlerindendi.
Afganistan'da son durum: Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi - 11
Hükümetin kontrolünde, başkent Kabil'in yanı sıra kuzeyin en önemli kenti Mezar-ı Şerif ile Pakistan sınırına yakın Celalabad kaldı.

Birleşmiş Milletler, Taliban'ın başkente saldırması halinde siviller açısından felaket yaşanacağı uyarısında bulundu.

Taliban kentleri bir bir alırken çatışmaların müzakere yoluyla çözüleceğine dair umutlar azaldı.

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