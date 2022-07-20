Kabil'in bağımlı köpekleri

Haberler - ntv.com.tr - AP 20.07.2022 - 14:57 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 16:09
Uyuşturucu bağımlılığı, dünyanın en büyük afyon ve eroin üreticisi Afganistan'da uzun süredir büyük bir sorun. Ülke aynı zamanda merkezi sinir sistemini etkileyen metamfetaminin (meth) de kaynağı.
Ancak, artan yoksulluk ve onlarca yıllık savaş, son yıllarda milyonlarca kişiyi uyuşturucu bağımlısına dönüştürdü.
Geçen yılın ağustos ayında Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından ülke ekonomisi tamamen çöktü. Uluslararası finansmanın da kesilmesiyle bir zamanlar geçinebilen ailelerin geçim kaynakları yok oldu.
Bu durum birçok aileyi zar zor yiyecek alacak durumda bıraktı.
Sonuç olarak, Afganistan’da her geçen gün daha fazla insan, sorunlarından kaçmak için uyuşturucuya yöneldi. Başkent Kabil şimdi parklarda ve kanalizasyon kanallarında, köprülerin altında ve açık yamaçlarda yaşayan bağımlılarla doldu.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 yılında yapılan bir anket, Afganistan’da 2,3 milyona kadar insanın uyuşturucu kullandığını ve bu rakamın o sırada nüfusun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğunu gösterdi.
Aradan geçen yedi yılın ardından, Afganistan’daki uyuşturucu bağımlısı sayısına dair net bir rakam bulunmuyor.
Afganistan Uyuşturucu Talebi Azaltma Dairesi başkanı Dr. Zalmel'e göre bu süre içinde ülkede uyuşturucu kullanan insan sayısı çarpıcı bir şekilde arttı.
Taliban ise haşhaş ekimini ortadan kaldırmak için agresif bir kampanya başlattı. Aynı zamanda, uyuşturucu bağımlılarının bir araya topladıkları kampları devrik hükümetten miras aldılar.
Bu yazın başlarında Taliban askerleri Kabil'de bağımlıların toplandığı iki bölgeyi bastı. Kayıttan sorumlu yetkililere göre, toplamda yaklaşık bin 500 kişiyi topladılar.
Ardından bağımlılar, kamyonlara ve arabalara bindirildiler ve 2016 yılında bir uyuşturucu tedavi merkezine dönüştürülen eski bir ABD askeri üssü ve Kabil çevresindeki tedavi kamplarının en büyüğü olan Avicenna Uyuşturucu Tedavisi Tıp Hastanesine götürüldüler.
Ancak, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bu yana, Afgan hükümetinin dayandığı uluslararası finansman kesildi, bu nedenle kampın bağımlı hastalarla ilgilenmek için yeterli fonu kalmadı.
Uluslararası ajanslar tarafından yayımlanan son fotoğraflar, kamplarda toplanan uyuşturucu bağımlılarının aşırı doz, açlık ya da toprakta yaşayan mikroorganizmalara maruz kalarak öldüklerini ve cesetlerinin gömülmediğini ortaya koydu.
Bağımlıların arasında yaşayan sokak köpeklerinin de uyuşturucu müptelası olduğu trajedi karelere yansıdı.