Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi

Almanya'da makinistler, Alman Makinistler Sendikası'nın Alman Demiryolları ile yaptığı ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 6 gün sürecek bir greve başladı. Ülke genelinde demiryolu trafiğini durma noktasına geldi.Grevin 29 Ocak saat 18.00’de sona ermesi planlanıyor.

Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi - 1

29 OCAK'A KADAR SÜRECEK

Almanya'da tren makinistleri, ücret ve çalışma saatleri konusunda anlaşmazlık yaşamalarının ardından bugün altı günlük bir greve başlayarak demiryolu trafiğini durma noktasına getirdi.

Sendikanın eylemi, 29 Ocak günü saat 18:00'e kadar devlete ait "Deutsche Bahn" tarafından işletilen yolcu hizmetlerini ve yük trenlerini etkileyecek.

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Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi - 2

Altı gün sürecek grevin başlamasının ardından ülke çapında demiryolu ulaşımı durma noktasına geldi.

İşe gidip gelenler uzun mesafe otobüs, araba veya uçak yolculuğu gibi alternatifler bulmakta zorlandı.

Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi - 3

UZUN MESAFE TRENLERİN YÜZDE 80'İ İPTAL EDİLDİ

Önceki grevlerde olduğu gibi, uzun mesafe trenlerinin yaklaşık yüzde 80'i iptal edildi ve bölgesel hizmetlere de önemli kısıtlamalar getirildi.

Yük taşımacılığında da önemli kısıtlamalar olacak. Alpler, Polonya ve İskandinavya'ya giden Avrupa yük trafiğinin yanı sıra Hollanda veya Belçika'nın da etkileneceği tahmin ediliyor.

Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi - 4

Sendika ücret artışlarına ek olarak, maaş kesintisi olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38'den 35'e düşürülmesi yönünde çağrıda bulunuyor.

Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi - 5

HALA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Deutsche Bahn, yalnızca 37 saati kabul etmeye hazır olduğunu belirterek şu ana kadar bu talebi reddetti.

Sendika, bunun demiryolunda çalışmayı daha çekici hale getireceğini ve yeni işe alımların önünün açacağını savunurken, Deutsche Bahn sendikanın taleplerinin pratik olmadığını söylüyor.

Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi - 6
Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi - 7
Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi - 8
Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi - 9
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