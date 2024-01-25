Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi

UZUN MESAFE TRENLERİN YÜZDE 80'İ İPTAL EDİLDİ

Önceki grevlerde olduğu gibi, uzun mesafe trenlerinin yaklaşık yüzde 80'i iptal edildi ve bölgesel hizmetlere de önemli kısıtlamalar getirildi.

Yük taşımacılığında da önemli kısıtlamalar olacak. Alpler, Polonya ve İskandinavya'ya giden Avrupa yük trafiğinin yanı sıra Hollanda veya Belçika'nın da etkileneceği tahmin ediliyor.