Almanya'da grev: Demiryolu trafiği durma noktasına geldi
Almanya'da makinistler, Alman Makinistler Sendikası'nın Alman Demiryolları ile yaptığı ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 6 gün sürecek bir greve başladı. Ülke genelinde demiryolu trafiğini durma noktasına geldi.Grevin 29 Ocak saat 18.00’de sona ermesi planlanıyor.
29 OCAK'A KADAR SÜRECEK
Almanya'da tren makinistleri, ücret ve çalışma saatleri konusunda anlaşmazlık yaşamalarının ardından bugün altı günlük bir greve başlayarak demiryolu trafiğini durma noktasına getirdi.
Sendikanın eylemi, 29 Ocak günü saat 18:00'e kadar devlete ait "Deutsche Bahn" tarafından işletilen yolcu hizmetlerini ve yük trenlerini etkileyecek.