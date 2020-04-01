Almanya'da karantinayı bozanlar için para cezası tarifesi

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 70 bine çıkarken, şimdiye kadar 800 kişi de yaşamını yitirdi. Almanya ülke genelinde 5 Nisan'a kadar bir dizi önlem almıştı. Bu önlemlerin 5 Nisan'dan sonra da devam etmesi ön görülüyor. Almanya'nın Brandenburg eyaleti ise, salgının yayılmasını önlemek için alınan kurallara uymayanlara verilecek para cezalerinin tarifesini açıkladı.

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ntv.com.tr 01.04.2020 - 14:11

Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için 10 gündür 2’den fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı. Restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmeler kapatıldı. Söz konusu önlemlerin 5 Nisan'dan sonra da devam etmesi öngörülüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün saat 14.00'te bütün eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüşecek. Toplantıda corona virüsle mücadele için bundan sonra alınacak önlemler masaya yatırılacak.

Almanya'nın Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke, Başbakan Angela Merkel'le konuşmadan önce kendi eyaletiyle ilgili alınacak önlemleri ilan etti. Brandenburg eyaletinde şu ana kadar 800 vaka ve sadece 4 ölüm yaşanmasına rağmen, Eyalet Başbakanı Woidke salgınla mücadelede işi sıkı tutmak için para cezası tarifesi hazırladı.

Corona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemlere uymayanlara verilecek cezalar: Eyalet sınırları içerisinde 1.5 metre olan sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere 50 ile 500 euroya kadar para cezası verilebilecek.

İzin belgesi olmadan dükkanını açanlara 1000 ile 10 bin euro arasında ceza verilebilecek.

Söz konusu kuralları düzenli olarak ihlal edenlere 25 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.



Para cezası tarifesini bizzat kendisi açıklayan Brandenburg Eyaleti Başbakanı Woidke, "Virüse karşı bir maraton yarışındayız ve daha ilk kilometreleri koşuyoruz. Kim konulan kurallara uymuyarsa, ama ve fakatsız bu cezaları ödemek zorunda" dedi.

Almanya'nın diğer bölgelerinden ayrı olarak Brandenburg ve Bavyere eyaletlerinde 19 Nisan'a kadar salgınla mücadele önlemleri geçerli olacak. Saarland Eyaleti ise önlemleri 20 Nisan'a kadar uzattı. Almanya genelinde ise kısmi karantina 5 Nisan'da sona eriyor. Ancak önlemlerin bu tarihten sonra da devam edeceği belirtiliyor.

EN BÜYÜK EKONOMİK ZARARI BAVYERA GÖRECEK Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip corona virüs (Covid-19) krizinin 2020'de Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera’ya senaryolara bağlı olarak 49 milyar euro ile 138 milyar euro arasında mal olacağını söyledi.

Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, virüsten dolayı şirketlerin faaliyetlerini geçici askıya almasının ekonomik olarak ülkenin en güçlü eyaletlerinden Bavyera’yı Almanya'nın geri kalanından daha fazla etkileyeceğini vurguladı.

Ifo Başkanı Fuest, "Varsayımlara bağlı olarak maliyetler değişecek. Eğer şirketler iki aylık bir süre için kapalı kalırsa, maliyetler 49 ile 94 milyar euroya kadar çıkabilir. Bu da yıllık ekonomik büyümeyi yüzde 7,7 ile 15 puan arasında azaltacaktır. Eğer kapanış üç ay boyunca devam ederse, maliyetler 68 ile 138 milyar euroya kadar yükselir ki bu da yüzde 10,8 ile 22,1 puanlık bir ekonomik büyüme kaybına denk gelir. Bu, Bavyera’nın Almanya'nın geri kalanından biraz daha büyük bir tehdit altında olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.