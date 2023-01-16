Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor

Almanya'da maden sahalarının genişletilmesine karşı protestolar, hafta sonu boyunca devam etti. Çamur zeminde göstericilere müdahale etmeye çalışan polisler ise çamura saplanınca zor anlar yaşadı.

Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 1

Almanya`da kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan iklim aktivistleri ile polis arasındaki gerilim bir haftadır devam ediyor.

Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 2

Yüzlerce polis, Çarşamba günü başlayan bir operasyonla yaklaşık 300 aktivisti Lützerath`tan çıkardı.

Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 3

Hafta sonu devam eden polis müdahalesinde ise zemin şartları hem protestocuları hem de polisleri zorladı.

Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 4

Alman polisi çamura saplanınca ortaya ilginç kareler çıktı.

Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 5
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 6

Aktivist gruptan bir sağlık görevlisine göre yaklaşık 20 protestocu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 7

Bir polis sözcüsü, çarşamba günü insanları bölgeden çıkarmaya başladıklarından bu yana yaklaşık 70 memurun yaralandığını ve bu memurların çoğunun Cumartesi günkü çatışmalarda yaralandığını söyledi.

Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 8

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg protestoya katıldı ve iklim aktivistlerini bölgeden uzaklaştırırken "polis şiddetini" kınadı.

Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 9

İklim organizatörleri Cumartesi günü yaklaşık 35 bin protestocunun gösteri yaptığını söylerken, polis yetkilileri bu rakamı 15 bin civarında verdi.

Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 10
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 11
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 12
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 13
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 14
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 15
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 16
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 17
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 18
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 19
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 20
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 21
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 22
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 23
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 24
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 25
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 26
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 27
Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor - 28

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