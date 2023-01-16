Almanya'daki kömür protestoları sertleşiyor

Almanya`da kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan iklim aktivistleri ile polis arasındaki gerilim bir haftadır devam ediyor.
Yüzlerce polis, Çarşamba günü başlayan bir operasyonla yaklaşık 300 aktivisti Lützerath`tan çıkardı.
Hafta sonu devam eden polis müdahalesinde ise zemin şartları hem protestocuları hem de polisleri zorladı.
Alman polisi çamura saplanınca ortaya ilginç kareler çıktı.
Aktivist gruptan bir sağlık görevlisine göre yaklaşık 20 protestocu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bir polis sözcüsü, çarşamba günü insanları bölgeden çıkarmaya başladıklarından bu yana yaklaşık 70 memurun yaralandığını ve bu memurların çoğunun Cumartesi günkü çatışmalarda yaralandığını söyledi.
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg protestoya katıldı ve iklim aktivistlerini bölgeden uzaklaştırırken "polis şiddetini" kınadı.
İklim organizatörleri Cumartesi günü yaklaşık 35 bin protestocunun gösteri yaptığını söylerken, polis yetkilileri bu rakamı 15 bin civarında verdi.