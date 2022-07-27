Alpler'deki buzul erimesi İtalya-İsviçre sınırını kaydırdı

ANLAŞMA GİZLİ TUTULUYOR

İtalya ve İsviçre arasındaki sınırın değişmesi konusu, turizme dayalı bölgenin dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birinin tepesinde yer alması ve birkaç metre öteye teleferik istasyonunun inşa edilmesi gibi önemli bir yeni gelişme ile gündeme geldi.

Kasım 2021'de Floransa'da bir anlaşma imzalandı, ancak sonuç İsviçre hükümeti tarafından onaylandıktan sonra açıklanacak. Kararın 2023'ten önce kamuoyuna açıklanması beklenmiyor.