Amazon’daki ormansızlaşma bir yılda yüzde 25 arttı

BOLSONARO, KORUNAN ARAZİLERİ TARIM VE ORMANCILIK FAALİYETLERİNE AÇTI

İklim değişikliğine ve çevre korumasına ilişkin şüpheci yaklaşan ve bu alanda sınırlı adımlar atan Başkan Jair Bolsonaro, korunan arazi ve yerli rezervlerde tarım ve madencilik projelerini kolaylaştırdı. Daha önce yaptığı bir açıklamasında devletin çevre koruma yapısını parçaladığını inkar eden Bolsonaro, “Ormanı yiyecek üretmek için yok ettiğimiz doğru değil. Ekonomiyi geliştirmek için Amazon’da daha fazla ticari madencilik ve çiftçilik yapılmalı” ifadelerini kullanmıştı.