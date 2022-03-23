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Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, dünyadaki en sıkıcı bulunan meslekler belirlendi. Essex Üniversitesi tarafından yapılan ve 500’den fazla kişinin incelendiği araştırmaya göre en sıkıcı ve heyecan verici meslekler...

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 11:31

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 1

’de yapılan yeni bir çalışmaya göre en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları belirlendi.

Essex Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları sıralanırken, araştırma Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni akademik dergisinde yayımlandı.

İşte en sıkıcı beş meslek grubu:

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 2

5. BANKACILIK

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 3

4. TEMİZLİK

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 4

3. VERGİ/SİGORTA

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 5

2. MUHASEBE

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 6

1. VERİ ANALİZİ  

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 7

Deneyi yöneten Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Wijnand Van Tilburg, “Çalışmanın sıkıcı meslek gruplarının yetkin görülmediğini göstermesi benim için ilginçti" derken, “Muhasebecilerin sıkıcı, ancak etkili ve vergi beyannamenizde iyi bir iş çıkaracak mükemmel kişi olarak görüleceğini düşünürdüm” ifadelerini kullandı.

Çalışmada ayrıca, en heyecan verici beş meslek grubu da belirlendi.

İşte en heyecan verici beş meslek grubu:

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 8

5. EĞİTİM

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 9

4. SAĞLIK 

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 10

3. GAZETECİLİK

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 11

2. BİLİM

Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu - 12

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