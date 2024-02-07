Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:
Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi
Arjantin Başkanı Javier Milei tarafından desteklenen ve kendisine Kongre'ye danışmadan anayasa üzerinde karar alma yetkisi vermeyi amaçlayan "torba yasa", Kongre tarafından reddedildi. Arajntinliler, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gruplar Kongre önünde bir araya gelerek kararı kutladı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Kongre önünde bir araya gelen kalabalık gruplar, hükümetin çıkarmaya çalıştığı "torba yasa"nın yeniden görüşülmek üzere alt komiteye geri gönderilmesini kutladı.