Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:
Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi

Arjantin Başkanı Javier Milei tarafından desteklenen ve kendisine Kongre'ye danışmadan anayasa üzerinde karar alma yetkisi vermeyi amaçlayan "torba yasa", Kongre tarafından reddedildi. Arajntinliler, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gruplar Kongre önünde bir araya gelerek kararı kutladı.

Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 1

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Kongre önünde bir araya gelen kalabalık gruplar, hükümetin çıkarmaya çalıştığı "torba yasa"nın yeniden görüşülmek üzere alt komiteye geri gönderilmesini kutladı.

DÜNYA HABERLERİ

Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 2

Arjantin Başkanı Javier Milei tarafından desteklenen ve kendisine Kongre'ye danışmadan anayasa üzerinde karar alma yetkisi vermeyi amaçlayan "torba yasa", Kongre tarafından reddedildi.

Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 3

Ülkede binlerce kişi devlet başkanı Milei'nin ekonomik reform teklifini karşı çıkmıştı. Göstericiler Milei'yi diktatörlükle suçlamıştı.

Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 4

Devlet kurumlarını özelleştirmeyi öngören düzenleme alt komiteye geri gönderili. Halk Buenos Aires'te Kongre önünde kutlamalar yaptı.

Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 5

Milei, enflasyonun yüzde 200 olduğu ülkede, 10 yılların en kötü ekonomik kriziyle başedebilmek için liberal politikalar öneriyor.

Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 6

Geçen Aralık ayındaki seçimlerle iş başına gelen Milei, kamu bütçesini kısmayı, devlet kontrolünü azaltmayı vaat ediyordu.

Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 7

Milei'nin iktidar koalisyonu Kongre'nin her iki kanadında da azınlık durumunda. Bu şartlarda paket Kongre'nin alt kanadından geçerse, gelecek hafta Senato'da ele alınacak.

Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 8
Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 9
Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 10
Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 11
Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 12
Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 13
Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 14
Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 15
Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 16
Arjantin'de "torba yasa" reddedildi:Arjantinliler kongre önünde sevinç gösterileri düzenledi - 17
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