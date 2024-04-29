İngiltere'nin en zengin çingenesi: Karavanda doğdu, malikanede yaşıyor

ADIM ADIM MİLYONER HAYATI

Best, hayata mütevazi bir başlangıç ​​yaptı ve Nisan 1970'te Leicester'de bir yol kenarında fakir bir Roman Çingene ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

10 yaşındayken babasıyla birlikte asfalt dökmeye gidiyordu, sonra da 12 yaşında okulu bıraktı ve ilk iş olarak araba ve kamyonet alıp satmaya başladı.