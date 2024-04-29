İngiltere'nin en zengin çingenesi: Karavanda doğdu, malikanede yaşıyor
1970 yılında İngiltere'de yaşayan fakir bir Roman Çingene ailesinde doğan Alfie Best, 700 milyon sterlinden fazla servet biriktirdi. Best, şimdi milyonerlerin Monako'daki oyun alanına taşındı. İngiltere'nin en zengin adamlarından biri olan Alfie Best, kendisini "karavan kralı" olarak görüyor.
700 MİLYON STERLİNLİK SERVET
1970 yılında İngiltere'de yaşayan fakir bir Roman Çingene ailesinde doğan Alfie Best, 700 milyon sterlinden fazla servet biriktirdi. Best, şimdi milyonerlerin Monako'daki oyun alanına taşındı.
700 milyon sterlinden fazla servete sahip olan İngiltere'nin en zengin çingenesi Monako'ya taşındı ve asla İngiltere'ye geri dönmeyeceğini söylüyor.