İngiltere'nin en zengin çingenesi: Karavanda doğdu, malikanede yaşıyor

1970 yılında İngiltere'de yaşayan fakir bir Roman Çingene ailesinde doğan Alfie Best, 700 milyon sterlinden fazla servet biriktirdi. Best, şimdi milyonerlerin Monako'daki oyun alanına taşındı. İngiltere'nin en zengin adamlarından biri olan Alfie Best, kendisini "karavan kralı" olarak görüyor.

İngiltere'nin en zengin çingenesi: Karavanda doğdu, malikanede yaşıyor - 1

700 MİLYON STERLİNLİK SERVET

1970 yılında İngiltere'de yaşayan fakir bir Roman Çingene ailesinde doğan Alfie Best, 700 milyon sterlinden fazla servet biriktirdi. Best, şimdi milyonerlerin Monako'daki oyun alanına taşındı.

700 milyon sterlinden fazla servete sahip olan İngiltere'nin en zengin çingenesi Monako'ya taşındı ve asla İngiltere'ye geri dönmeyeceğini söylüyor.

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İngiltere'nin en zengin çingenesi: Karavanda doğdu, malikanede yaşıyor - 2

52 yaşındaki Alfie Best, 12 yaşında okulu bıraktı ve Wyldecrest olarak bilinen, ülke çapında büyük bir mobil ev sitesi imparatorluğu kurdu.

Kendisi şu anda 700 milyon sterlinlik servetiyle Sunday Times'ın zenginler listesinde yer alıyor.

İngiltere'nin en zengin çingenesi: Karavanda doğdu, malikanede yaşıyor - 3

ADIM ADIM MİLYONER HAYATI

Best, hayata mütevazi bir başlangıç ​​yaptı ve Nisan 1970'te Leicester'de bir yol kenarında fakir bir Roman Çingene ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

10 yaşındayken babasıyla birlikte asfalt dökmeye gidiyordu, sonra da 12 yaşında okulu bıraktı ve ilk iş olarak araba ve kamyonet alıp satmaya başladı.

İngiltere'nin en zengin çingenesi: Karavanda doğdu, malikanede yaşıyor - 4

Bir telefon dükkanında haftada 70 sterlin kazandıran bir iş buldu, ancak üç hafta sonra kendi işini kurdu ve sadece 18 ay içinde Londra'da 13 mağazaya sahip oldu.

İngiltere'nin en zengin çingenesi: Karavanda doğdu, malikanede yaşıyor - 5

Fransa'nın güney kıyısındaki Monako'ya taşınan Best, İngiltere'ye gelir vergisi ödemiyor ve bu nedenle ülkesine asla dönmeyeceğini söylüyor. Çünkü gelir vergisi ödemediğinde milyonlarca sterlin tasarruf edebiliyor.

İngiltere'nin en zengin çingenesi: Karavanda doğdu, malikanede yaşıyor - 6

Dünyanın ilk "çingene milyarderi" olma yolunda ilerleyen Alfie, Daily Mail'e şunları söyledi: “Monako'da yaşayarak kişisel gelir vergisi ödemeyeceğim doğru ama tüm şirketlerim hala İngiltere'de olduğundan vergi ödeyecekler"

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