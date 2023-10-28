Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü
İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı sürerken, bugün Avrupa başkentlerinde protesto gösterileri vardı. İngiltere’nin başkenti Londra ve Fransa’nın başkenti Paris’te Gazze’ye destek gösterileri düzenlendi.
İsrail - Hamas çatışmaları 22’nci gününde devam ederken, Gazze’deki yoğun bombardıman da sürüyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre İsrail bombardımanlarında 3 bin 595’i çocuk olmak üzere 7 bin 703 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail’in saldırıları bugün Avrupa başkentlerinde protesto edildi.