Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü

İsrail - Hamas çatışmaları 22’nci gününde devam ederken, Gazze’deki yoğun bombardıman da sürüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre İsrail bombardımanlarında 3 bin 595’i çocuk olmak üzere 7 bin 703 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail’in saldırıları bugün Avrupa başkentlerinde protesto edildi.