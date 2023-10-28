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Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü

İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı sürerken, bugün Avrupa başkentlerinde protesto gösterileri vardı. İngiltere’nin başkenti Londra ve Fransa’nın başkenti Paris’te Gazze’ye destek gösterileri düzenlendi.

Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü - 1

İsrail - Hamas çatışmaları 22’nci gününde devam ederken, Gazze’deki yoğun bombardıman da sürüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre İsrail bombardımanlarında 3 bin 595’i çocuk olmak üzere 7 bin 703 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail’in saldırıları bugün Avrupa başkentlerinde protesto edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü - 2

İngiltere’nin başkenti Londra’da toplanan binlerce kişi “Savaşı Durdur” dedi.

Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü - 3

“Gazze’de ateşkes” slogan atan binlerce Londralı, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü - 4

PARİS’TE DE EYLEM VARDI

İsrail saldırıları Fransa’nın başkenti Paris’te de lanetlendi.

Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü - 5

Paris polisinin yasağına rağmen Chatelet Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, “Gazze, Paris seninle”, “Soykırımı durdurun” ve “Ateşkes” sloganları attı.

Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü - 6
Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü - 7
Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek eylemleri | Londra ve Paris’te binlerce kişi yürüdü - 8
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