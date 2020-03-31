Avrupa'da karantinayı reddeden tek ülke: Corona ile savaşta İsveç stratejisi

MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez görülen corona virüs (Covid-19) şu ana kadar en fazla Avrupa'da can aldı. Sadece İtalya, İspanya ve Fransa'da Covid-19'dan dolayı 20 bin insan yaşamını yitirdi. Böyle bir sonla karşılaşmak istemeyen diğer Avrupa ülkeleri sıkı önlemler aldı.

Avrupa'da hemen hemen her ülke karantina ya da kısmi karantine gibi önlemler alarak corona virüsle savaşırken, İsveç farklı bir strateji uyguluyor.



Bugünlerde Paris, Berlin, Roma, Barcelona ya da Madrid'den farklı olarak İsveç'in başkenti Stockholm ve diğer büyük kentlerinde hayat normal seyrinde devam ediyor.

Ülke genelinde okullar, restoranlar ve dükkanlar açık. İnsanlar işlerine gitmek için otobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma araçları kullanıyor. Evden sıkılanlar arkadaşlarıyla kafelerde ya da parklarda buluşarak vakit geçiriyor. Hatta 500 kişiye kadar olan toplantılara bile izin veriliyor.