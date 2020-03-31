Avrupa'da karantinayı reddeden tek ülke: Corona ile savaşta İsveç stratejisi

31.03.2020 - 14:54 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 15:03
MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr
Çin'in Wuhan kentinde ilk kez görülen corona virüs (Covid-19) şu ana kadar en fazla Avrupa'da can aldı. Sadece İtalya, İspanya ve Fransa'da Covid-19'dan dolayı 20 bin insan yaşamını yitirdi. Böyle bir sonla karşılaşmak istemeyen diğer Avrupa ülkeleri sıkı önlemler aldı.
Avrupa'da hemen hemen her ülke karantina ya da kısmi karantine gibi önlemler alarak corona virüsle savaşırken, İsveç farklı bir strateji uyguluyor.
Bugünlerde Paris, Berlin, Roma, Barcelona ya da Madrid'den farklı olarak İsveç'in başkenti Stockholm ve diğer büyük kentlerinde hayat normal seyrinde devam ediyor.
Ülke genelinde okullar, restoranlar ve dükkanlar açık. İnsanlar işlerine gitmek için otobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma araçları kullanıyor. Evden sıkılanlar arkadaşlarıyla kafelerde ya da parklarda buluşarak vakit geçiriyor. Hatta 500 kişiye kadar olan toplantılara bile izin veriliyor.
İsveç'teki bilim insanlarının büyük bir bölümü, hükümetin aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu ve bu stratejinin ülkeyi felakete sürükleyebileceğini belirtiyor.
İsveçli 2 bin bilim insanı hükümete açık bir mektup göndererek, sağlık yetkililerinin tutumunu eleştirdi. Hükümete biran önce müdahalede bulunun çağrısı yapan bilim insanları, "Sürü bağışıklığı stratejisi büyük riskleri içerisinde barındırıyor. Bu anlamsız tutum, binlerce insanın yaşamına mal olabilir" vurgusu yaptı.
İngiltere'de hafta sonu yayımlanan The Observer gazetesine konuşan İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell ise mevcut stratejisinin arkasında kalmaya devam ediyor. Tegnell, "İsveç'teki bulaşma oranı bu seviyede kaldığı sürece yeni önlemler almanın, günlük hayatı kısıtlamanın gereği yok" dedi.
Corona virüs (Covid-19) ile mücadelede İsveç stratejisinin başarılı olup olmadığını zaman gösterecek. Vaka ve ölüm sayısı stabil seyrettiği için halk bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor.
Hatta özgürlükleri kısıtlanmadığı için bu konuda hükümeti destekleyenlerin oranı da hayli yüksek. Hükümet ise, yasaklara gerek olmadan alınan önlemlere uyulması çağrılarını yapmaya devam ediyor.
Çin'in Wuhan kentinde ilk kez görüldükten sonra dünyaya yayılan corona virüs (Covid-19) şimdiye kadar 38 bin 500 kişinin ölümüne neden oldu. Üstelik bu ölümler her geçen dakika artıyor. Corona virüs vaka sayısı da hızla 1 milyona doğru gidiyor. Türkiye'de de corona virüs vaka sayısında hızla bir yükseliş söz konusu.