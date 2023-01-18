BBC, cinsel ilişki seslerinin duyulduğu maç yayını için özür diledi

Lineker, olay yüzünden BBC'nin neden özür dilediğini anlamadığını ifade ederek, "Özür dilememizi gerektirecek bir şey yok. Eğer bana bu sabah, akşamki yayında bir cinsel ilişki skandalıyla ilgili konuşacağımı söyleseydiniz, dehşete düşerdim" açıklamasını yaptı.