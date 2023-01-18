BBC, cinsel ilişki seslerinin duyulduğu maç yayını için özür diledi

İngiliz yayın kuruluşu BBC, bir FA Cup futbol maçının sunucuları canlı yayındayken yüksek sesle cinsel ilişki seslerinin yayınlanmasının ardından özür diledi.
BBC sunucusu ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in, konukları Paul Ince ve Danny Murphy ile Wolverhampton-Liverpool maçını değerlendirdiği sırada canlı yayın cinsel ilişki sesleriyle bölündü.
Lineker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda inleme seslerinin setin arkasına bantlanmış bir cep telefonundan geldiğini açıkladı.
Utanç verici olay, geçen salı akşamı Wolves ile Liverpool arasında oynanan üçüncü tur tekrar karşılaşmasının başlamasından önce meydana geldi. Lineker, stadyumdaki muhabir Alan Shearer ile konuşurken, arka planda pornografik sesler duyuldu.
Lineker, sesler devam ederken sakinliğini korumaya çalıştı ve Shearer'a şöyle dedi: "Sanırım biri birinin telefonuna bir şey gönderiyor. Orada duydunuz mu bilmiyorum.”
Bununla birlikte Lineker, maçın ilk yarısına dakikalar kala bir telefonun fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Bunu setin arkasına bantlanmış halde bulduk. Sabotaj devam ederken oldukça eğlenceliydi.”
BBC’den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Bu akşam canlı yayın sırasında rahatsız olan tüm izleyicilerden özür dileriz. Olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyoruz.”
Öte yandan, karşılaşmanın tek golünü ilk yarıda atan Liverpool maçı 1-0 kazandı. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. YouTube fenomeni Daniel Jarvis ise Twitter'da kendisini Molineux'daki TV stüdyosunda gösteriyormuş gibi görünen bir video yayınlayarak, şakayı kendisinin yaptığını öne sürdü.
Diğer taraftan, Lineker, cinsel ilişki seslerinin ilk olarak konuklarından birisinin telefonuna gönderilen bir videodan geldiğini sandığını söyledi. Lineker'in ifadelerine göre, yayını bölen ses çok yüksekt ve başkalarının konuştuğu hiçbir şeyin duyulmasına izin vermiyordu.
Lineker, olay yüzünden BBC'nin neden özür dilediğini anlamadığını ifade ederek, "Özür dilememizi gerektirecek bir şey yok. Eğer bana bu sabah, akşamki yayında bir cinsel ilişki skandalıyla ilgili konuşacağımı söyleseydiniz, dehşete düşerdim" açıklamasını yaptı.