Bebeğini korumak için kaplana çıplak elleriyle saldırdı: Akciğeri delinen korkusuz anne yoğun bakımda

ANNENİN AKCİĞERİ DELİNDİ

Diğer taraftan, kaplan saldırısı nedeniyle annenin akciğerinin delindiği ve vücudunda derin yaralar olduğu belirtildi. Bebeğin kafasında da annesindeki kadar ciddi olmayan çeşitli yaralar görüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Misthi Ruhela, “Anne ve çocuk şu anda yoğun bakım ünitesinde tedavi altında. Kuduza karşı aşılandılar. Çocuktaki yaralar hayati bir tehlike oluşturmasa da annenin durumu ciddiyetini koruyor” diye konuştu.