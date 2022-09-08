Bebeğini korumak için kaplana çıplak elleriyle saldırdı: Akciğeri delinen korkusuz anne yoğun bakımda

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir kadın, 15 aylık bebeğini kurtarmak için bir kaplanla mücadele ederken ağır yaralandı. Archana Choudhary adlı 25 yaşındaki kadın, birkaç dakika boyunca kaplanla boğuştu. Yardım çığlıklarını duyan köylüler yardıma koştu. Anne ve oğlu şu anda yoğun bakımda...

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 11:13 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 11:26

Bebeğini korumak için kaplana çıplak elleriyle saldırdı: Akciğeri delinen korkusuz anne yoğun bakımda - 1

Hindistanlı yetkililer,  bebeğini canı pahasına koruyan anne ve kaplan arasındaki dövüşün geçen Pazar günü Bandhavgarh Koruma Alanı'nda yaşandığını açıkladı.

Bebeğini korumak için kaplana çıplak elleriyle saldırdı: Akciğeri delinen korkusuz anne yoğun bakımda - 2

Kaplan rezervinin çevresinde yaşayan insanlar ile hayvanlar arasında bu tür çatışmaların nadir olmadığı kaydedildi. Bölgede yaşayan köylüler, kaplanların yanı sıra fillerin de köylerine girip ekinlerine zarar verdiğini söyledi.

Bebeğini korumak için kaplana çıplak elleriyle saldırdı: Akciğeri delinen korkusuz anne yoğun bakımda - 3

Bununla birlikte Hindistan genelinde, ormanlara ve milli parklara yakın bölgelerde yaşayanlar, insan-hayvan çatışmalarında bir artışa tanık oluyor.

Uzmanlar bunun nedeninin hızlı kentleşmenin hayvanların doğal yaşam alanlarını yok etmesi olduğunu belirtiyor. Bu yüzden, vahşi hayvanlar av ve sığınacak bir alan bulmak bulmak için köylere ve kasabalara akın ediyor.

Bebeğini korumak için kaplana çıplak elleriyle saldırdı: Akciğeri delinen korkusuz anne yoğun bakımda - 4

KAPLAN DİŞLERİNİ BEBEĞİN BAŞINA GEÇİRDİ

Yaşanan son olayda, Archana Choudhary ve yürümeye henüz başlayan çocuğu bir tarladayken, bir kaplan çalılardan çıkıp bebeğe saldırdı.

Yerel basın, kaplanın dişlerini bebeğin kafasına geçirdiği ve annenin anında müdahale edip vahşi hayvanla dövüşmeye başladığını bildirdi. Kadının yardım çığlıkları ile eli sopalı köylüler olay yerine girip kaplanı saf dışı bırakmayı başardı. 

Bebeğini korumak için kaplana çıplak elleriyle saldırdı: Akciğeri delinen korkusuz anne yoğun bakımda - 5

ANNENİN AKCİĞERİ DELİNDİ

Diğer taraftan, kaplan saldırısı nedeniyle annenin akciğerinin delindiği ve vücudunda derin yaralar olduğu belirtildi. Bebeğin kafasında da annesindeki kadar ciddi olmayan çeşitli yaralar görüldü.  

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Misthi Ruhela, “Anne ve çocuk şu anda yoğun bakım ünitesinde tedavi altında. Kuduza karşı aşılandılar. Çocuktaki yaralar hayati bir tehlike oluşturmasa da annenin durumu ciddiyetini koruyor” diye konuştu. 

Bebeğini korumak için kaplana çıplak elleriyle saldırdı: Akciğeri delinen korkusuz anne yoğun bakımda - 6

Öte yandan, kaplan saldırısı köylüler arasında paniğe neden oldu. Bir yetkili, kendileri için en büyük zorluğun köye giren kaplanı bulup yakalamak olduğunu söyledi.

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