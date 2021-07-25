Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu

Geçen hafta Belçika'da yaşanan sel felaketinin ardından aşırı yağışlar ülke de yeniden sele neden oldu. Birçok araç suya kapılırken yollar ve tren istasyonu su altında kaldı.

Anadolu Ajansı 25.07.2021 - 05:39 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 05:41

Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 1
Belçika'da 10 gün önce meydana gelen sel felaketinin ardından ülkenin güneydoğusundaki Namur ve Dinant gibi şehirler bir kez daha sele teslim oldu.
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 2
Gün içindeki aşırı yağış nedeniyle akşam saatlerinde Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana geldi. Birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı.
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 3
Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 4
Sel nedeniyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması nedeniyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi.
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 5
Selin neden olduğu tahribat ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 6
Meteoroloji yetkilileri, gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 7

37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 8
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 9
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 10
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 11
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 12
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 13
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 14
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 15
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 16
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 17
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 18
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 19
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 20
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 21
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 22
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 23
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 24
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 25
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 26
Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu - 27

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