Beyni uyararak hipnozu daha etkili hale getirmek mümkün

Hipnoz seansı sırasında hastalar trans benzeri bir duruma geçiyor.

Hastalardan başlangıçta rahatlamaları ve hoş bir konumu hayal etmeleri isteniyor. Seans sırasında psikiyatristler hastalardan ağrı yaşadıklarında bu yerlerde olduklarını düşünmelerini istiyor.

Bu, hastaların vücutlarından gelen "ağrı sinyallerini algılama ve tepki verme" şeklini değiştirmeye yardımcı oluyor.

Fibromiyaljinin diğer tedavileri arasında ağrı kesiciler, fizik tedavi, daha iyi beslenme ve daha fazla egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri de yer alıyor.