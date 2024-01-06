Beyni uyararak hipnozu daha etkili hale getirmek mümkün

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları hipnozu daha etkili hale getirmenin bir yolunu buldu. Beynin acı ile ilişkili bölgesine elektrik dalgaları gönderilerek hipnoz daha etkili hale getiriliyor.

Beyni uyararak hipnozu daha etkili hale getirmek mümkün - 1

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları beyinlerine elektrik dalgaları göndererek insanları hipnotize etmeyi kolaylaştırmanın bir yolunu buldu.

Daha iyi odaklanmaya olanak tanıyan bir farkındalık durumu ve rahatlama sağlayan hipnoz, hastaların vücutlarını hareket ettirdiklerinde aşırı ağrı yaşadıkları kronik rahatsızlıkların tedavisinde yıllardır kullanılıyor.

Ancak kişinin "ağrıyı algılama şeklini" değiştirmeyi amaçlayan tedavi, etkili bir şekilde hipnotize edilemeyen birçok kişi için başarısız oldu.

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir hastanın hipnotize edilme şansını önemli ölçüde artırabildiklerini söylüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Beyni uyararak hipnozu daha etkili hale getirmek mümkün - 2

AĞRILI HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Çalışmaya 80 fibromiyalji hastası katıldı. Hastaların yarısının "prefrontal korteksine" yani beynin ağrının işlenmesiyle ilgili bölgesine elektrik dalgaları gönderildi.

Fibromiyalji, vücutta hassasiyet alanlarının oluştuğu, kaslarda ve kemiklerde ağrı hissedilmesine yol açan bir rahatsızlık.

Sonuçlar elektrikle uyarılan katılımcıların hipnotize edilmesinin çok daha kolay olduğunu gösterdi.

ABD'de yaklaşık 4 milyon yetişkin fibromiyalji hastası diğer 51 milyon yetişkin de kronik ağrıdan muzdarip.

Bu yetişkinlerin birçoğu aynı zamanda aşırı kilolu, sağlıksız diyetlere sahip veya egzersiz yapmıyor. Bu durumda ağrıların tedavisi için hipnoz önerilebiliyor.

Beyni uyararak hipnozu daha etkili hale getirmek mümkün - 3

Hipnoz seansı sırasında hastalar trans benzeri bir duruma geçiyor.

Hastalardan başlangıçta rahatlamaları ve hoş bir konumu hayal etmeleri isteniyor. Seans sırasında psikiyatristler hastalardan ağrı yaşadıklarında bu yerlerde olduklarını düşünmelerini istiyor.

Bu, hastaların vücutlarından gelen "ağrı sinyallerini algılama ve tepki verme" şeklini değiştirmeye yardımcı oluyor.

Fibromiyaljinin diğer tedavileri arasında ağrı kesiciler, fizik tedavi, daha iyi beslenme ve daha fazla egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri de yer alıyor.

Beyni uyararak hipnozu daha etkili hale getirmek mümkün - 4

Araştırma için katılımcılar iki gruba ayrıldı. Beyinlerine, her seansta 800 uyarım gönderilerek 46 saniyelik iki elektrik dalgası uygulandı. Nabızları ölçülen hastalar acı veya rahatsızlık belirtisi göstermedi.

Elektrik dalgaları kafaya yerleştirilen bir transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) cihazı kullanılarak iletildi.

İkinci gruptaki katılımcıların kafalarına TMS cihazını taklit eden ancak herhangi bir elektrik uyarımı göndermeyen bir cihazın yerleştirildiği plasebo tedavisi uygulandı.

Beyni uyararak hipnozu daha etkili hale getirmek mümkün - 5

PLASEBO TEDAVİSİ ETKİSİZ

Araştırmacılar her hastayla TMS cihazı takılmadan önce ve hemen sonra bir hipnoz seansı gerçekleştirdi.

Ayrıca tedaviden bir saat sonra tekrar hipnoz seansı yaptılar.

Deney sırasında ne hastalara ne de araştırmacılara kimin hangi grupta olduğu söylenmedi.

Sonuçlar tedaviyi alan katılımcıların hipnotize edilme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Ancak etki bir saat içinde geçti.

Plasebo tedavi grubunda hiçbir etki kaydedilmedi.

Araştırmaya katılan psikiyatrist Noah Williams, "İnsanların 100 yıldır değiştirmeye çalıştığı sabit bir beyin özelliğini 92 saniyelik uyarımla değiştirebildiğimize çok şaşırdık." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER