Beyni uyararak hipnozu daha etkili hale getirmek mümkün
Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları hipnozu daha etkili hale getirmenin bir yolunu buldu. Beynin acı ile ilişkili bölgesine elektrik dalgaları gönderilerek hipnoz daha etkili hale getiriliyor.
Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları beyinlerine elektrik dalgaları göndererek insanları hipnotize etmeyi kolaylaştırmanın bir yolunu buldu.
Daha iyi odaklanmaya olanak tanıyan bir farkındalık durumu ve rahatlama sağlayan hipnoz, hastaların vücutlarını hareket ettirdiklerinde aşırı ağrı yaşadıkları kronik rahatsızlıkların tedavisinde yıllardır kullanılıyor.
Ancak kişinin "ağrıyı algılama şeklini" değiştirmeyi amaçlayan tedavi, etkili bir şekilde hipnotize edilemeyen birçok kişi için başarısız oldu.
Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir hastanın hipnotize edilme şansını önemli ölçüde artırabildiklerini söylüyor.