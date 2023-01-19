Bildiğiniz çilek değil! Beyaz çilek, sosyal medyada tartışma çıkardı

"AKLINDAN DAHA FAZLA PARASI OLANLAR BU MEYVEYİ ALIR"

Chris adlı bir Twitter kullanıcısı ise "Beyaz çilekler korkunç görünüyor ve tatsız olduklarına bahse girerim. Ancak, yılın bu zamanında kırmızı olanlar da öyle. Hiç şüphe yok ki aklından çok parası olan birileri bu çilekleri alır ama mevsiminde meyve sebze yemeye ne oldu?" yorumunu yaptı.